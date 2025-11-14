Mancano ancora diversi mesi all'inizio del serale di Amici 25, ma sul web si sta già parlando dei cambiamenti che potrebbero essere apportati al cast. Secondo Amedeo Venza, infatti, la giuria che dovrà commentare e votare le esibizioni degli allievi potrebbe essere rivoluzionata del tutto rispetto all'anno passato: si dice che Emma Marrone potrebbe tornare a ricoprire il ruolo che è già stato suo in un paio di edizioni, mentre potrebbero debuttare Irama e Rossella Brescia.

I nomi in lizza per la giuria del prime time

Il serale di Amici 25 dovrebbe iniziare dopo la seconda metà di marzo, ma in rete stanno già circolando i nomi dei personaggi famosi che potrebbero comporre la giuria esterna di quest'anno.

Amedeo Venza, infatti, ha svelato che Maria De Filippi starebbe pensando di rivoluzionare la commissione esterna del prime time non riconfermando i tre giurati che hanno contribuito al successo della passata stagione.

Secondo l'esperto di gossip, infatti, in corsa per un posto nel cast fisso del serale ci sarebbero: Emma (che è già stata giudice e anche coach quando c'erano le squadre Bianchi e Blu), Irama e Rossella Brescia.

Fino ad oggi il cantautore e la ballerina sono stati giudici solo nelle puntate pomeridiane, quindi qualora venissero scelti per il serale sarebbero al debutto in questo ruolo nella fase più delicata del talent di Canale 5.

Il futuro della commissione esterna

Stando alle voci che circolano in rete oggi, 14 novembre, la giuria del serale di Amici 25 non dovrebbe essere la stessa della scorsa edizione.

A commentare e votare le performance dei talenti della 24^ stagione sono stati Cristiano Malgioglio, Elena D'Amario e Amadeus, e si dice che tutti e tre potrebbero non essere riconfermati il prossimo marzo.

Già un anno fa, però, Maria De Filippi ha apportato dei cambiamenti alla commissione esterna: Giuseppe Gioffrè ha lasciato il posto alla collega D'Amario, mentre Amadeus ha preso il posto di Michele Bravi.

Al momento, però, è troppo presto per sapere quali saranno i giudici del prime time di Amici, quindi le indiscrezioni di questi giorni vanno prese con le pinze nell'attesa di ulteriori sviluppi.

Il 16 novembre in onda l'ottava puntata

Il pomeridiano di Amici va avanti, e domenica 16 novembre andrà in onda la puntata che è stata registrata giovedì scorso e della quale sono già disponibili tutte le anticipazioni.

Nel corso dell'ottavo speciale non ci saranno eliminazioni, anzi anche Opi riuscirà a salvarsi superando l'esame davanti ai tre professori di canto: a sorpresa, però, l'unica a bocciare il titolare sarà la sua insegnante Anna Pettinelli, che gli darà due insufficienze.

In sfida, invece, finiranno Michelle, Riccardo, Maria Rosaria e Pierpaolo.