Giovedì 6 novembre si sono svolte le riprese della nuova puntata di Amici, in onda domenica 9 novembre alle 14 su Canale 5. Le anticipazioni pubblicate da SuperGuida Tv rivelano che Flavia e Maria Rosaria riusciranno a mantenere il banco nella scuola dopo aver vinto le rispettive sfide di canto e ballo. Intanto, in studio tornerà Annalisa per giudicare le esibizioni dei cantanti, affiancata da Ornella Vanoni e Diana Del Bufalo. Per il ballo, invece, il compito spetterà a Virna Toppi.

Flavia e Maria Rosaria restano ad Amici

Nella puntata di domenica 9 novembre ci saranno le sfide di canto e ballo per determinare chi potrà proseguire il proprio percorso nella scuola di Amici e chi, invece, dovrà cedere il banco al nuovo o alla nuova arrivata.

Pierpaolo era in sfida, ma la competizione è già stata mostrata nel daytime del 5 novembre. Pertanto, ci sarà la sfida di ballo di Maria Rosaria, allieva di Alessandra Celentano, che vincerà. Anche per la cantante Flavia ci sarà una buona notizia: riuscirà a convincere il giudice e manterrà il suo posto nella scuola.

Ornella e Annalisa giudici ad Amici

Le anticipazioni rivelano che in studio torneranno due ex allieve in qualità di giudici: Annalisa e Diana Del Bufalo saranno chiamate a valutare le esibizioni dei cantanti in gara. Le due ex protagoniste di Amici non saranno sole nel compito di giudicare le performance canore, ma saranno affiancate da Ornella Vanoni, che siederà accanto a Maria De Filippi.

In base alle classifiche di canto e ballo, nella prossima puntata andranno in sfida Michelle e Opi per il canto, mentre Paola e Pierpaolo per il ballo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Penelope ha lasciato Amici

Nelle precedenti puntate di Amici, andate in onda su Canale 5, le sfide hanno regalato momenti intensi e colpi di scena. Penelope, cantante del team di Rudy Zerbi, ha deciso di ritirarsi dalla competizione, come mostrato nel daytime: ha preferito tornare alla sua quotidianità, non riuscendo più a convivere sotto lo stesso tetto con così tante persone. Nel frattempo, alcuni allievi hanno affrontato le rispettive sfide. Pierpaolo ha aperto la puntata con la sua prova, giudicata da Garrison, e ha vinto contro Riccardo.

Anche Anna ha superato la sua sfida, mentre Plasma ha conquistato la vittoria contro Cristian grazie al giudizio di Charlie Rapino, che ha premiato la sua autenticità. Nella sesta gara di canto, Gard ha ottenuto il primo posto, seguito da Michele e Valentina. Flavia è arrivata ultima ed è andata in sfida. Per il ballo, Alex ha superato il compito assegnato da Alessandra Celentano, mentre Pierpaolo è risultato ultimo. Maria Rosaria, invece, è stata messa in discussione da Alessandra Celentano, che le ha fatto fare una lezione con Samantha Togni, mentre Emiliano ha avuto la maglia sospesa.