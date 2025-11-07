Nuove tensioni e colpi di scena a Il Paradiso delle signore. Nelle puntate in onda da lunedì 10 a venerdì 14 novembre 2025 su Rai 1, infatti, Adelaide torna protagonista assoluta, decisa a vendicarsi di Rosa Camilli, la donna che le ha infranto il sogno di un matrimonio con Marcello Barbieri. Intanto, Enrico sceglie la via della sincerità e confessa tutto a Marta, riguardo al ricatto di Di Meo, mentre il Paradiso si prepara a una serata benefica e ad alcune rivelazioni destinate a cambiare gli equilibri tra i protagonisti.

Adelaide torna al contrattacco

Dopo l’annullamento delle nozze con Marcello, la contessa di Sant’Erasmo si mostra più determinata che mai. Ferita nell’orgoglio, Adelaide decide di riprendere in mano la situazione e di colpire la rivale Rosa, considerata la causa principale del suo fallimento sentimentale. Le anticipazioni rivelano che la contessa torna al Circolo, dove riallaccia i rapporti con una vecchia conoscenza, con l’intento di indagare sul passato di Camilli. Adelaide non agisce d’impulso: ogni passo è calcolato e mirato a colpire nei punti deboli la donna che le ha “rubato” Marcello. A rendere il clima ancora più teso è il confronto diretto tra le due, durante il quale Adelaide rivolge a Rosa parole amare e taglienti, lasciandola turbata ma ignara del piano di vendetta che si sta preparando alle sue spalle.

Enrico sceglie la verità, Marta in ansia

Sul fronte maschile, protagonista è Enrico, alle prese con il ricatto di Di Meo. Dopo giorni di esitazioni, il giovane decide di non nascondersi più e di raccontare tutto a Marta, la donna che ama. Una decisione difficile, nata dal desiderio di mettere fine a bugie e segreti.La reazione di Marta è immediata: preoccupata per le conseguenze, decide di parlarne con Umberto Guarnieri, nella speranza di trovare una soluzione. Intanto, Enrico sceglie di affrontare Di Meo e respinge ogni forma di pressione, pronto a pagare le conseguenze delle proprie scelte pur di non cedere al ricatto.Un gesto di coraggio che apre un nuovo capitolo nella sua storia personale e sentimentale.

Nuove coppie al Paradiso

Mentre la tensione cresce tra Adelaide e Rosa, al Paradiso delle signore proseguono i preparativi per la presentazione del nuovo disco di Marina Valli, evento dedicato alla raccolta fondi per le zone alluvionate. Nel frattempo, Agata e Mimmo tornano a Milano dopo la loro esperienza solidale e la ragazza annuncia alle amiche il fidanzamento ufficiale con lui. Non mancano i momenti di imbarazzo tra Irene e Giorgio Perich, mentre la stilista si trova divisa tra dubbi e nuove emozioni. Odile, figlia di Adelaide, scopre i piani della madre e prova a farla ragionare, arrivando perfino ad avvertire Rosa per evitare che la situazione degeneri.

Il riassunto delle puntate precedenti

Nelle settimane precedenti, la soap ha lasciato il pubblico con molte questioni aperte. Adelaide aveva visto crollare il sogno di una nuova vita accanto a Marcello, mentre Rosa Camilli si era ritrovata inaspettatamente al centro delle sue attenzioni e del suo risentimento. Contemporaneamente, Enrico era rimasto intrappolato nel silenzio dopo le minacce di Di Meo, e Irene aveva iniziato a interrogarsi sui propri sentimenti. La storia di Agata e Mimmo, nata tra altruismo e impegno sociale, continua invece a rappresentare la nota più dolce e genuina della trama.Con le nuove puntate, la soap di Rai 1 si conferma ancora una volta un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati, tra passioni, vendette e scelte di cuore che cambieranno il destino di molti personaggi.