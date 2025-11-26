Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano un evento drammatico destinato a sconvolgere i telespettatori, con un epilogo tragico per una delle protagoniste. Nelle puntate in onda prossimamente su Canale 5, il pubblico assisterà alla morte di Luna Nozawa. La giovane perderà la vita dopo essere fuggita dal carcere: per evadere si nasconderà tra la biancheria, raggiungerà Will Spencer nella sua abitazione e, respinta dal ragazzo, scapperà lungo la costa. Sarà proprio durante questa fuga disperata che verrà travolta da un’auto, trovando la morte a causa del violento impatto.

La morte di Luna in Beautiful

Luna verrà mostrata in fuga dopo un’improvvisata evasione dal carcere. La giovane, ossessionata dall’idea di riconquistare Will Spencer, si nasconderà tra la biancheria per uscire dalla prigione e raggiungerà il ragazzo nella sua casa. Qui Will ribadirà il suo disgusto per il suo passato e rifiuterà ogni tentativo di riconciliazione. Luna, disperata e braccata dalla polizia, si getterà nella notte lungo la costa. Sarà proprio durante questa fuga che verrà travolta da un’auto e morirà a causa dell’impatto. La sua fine verrà confermata dal vicecapo Baker agli Spencer, chiudendo così una trama che avrà mostrato la discesa del personaggio in un vortice di ossessioni e inganni.

L'uscita di scena di Luna sembra essere definitiva

Con la morte di Luna, l’attrice Lisa Yamada ha dato il suo addio ufficiale a Beautiful. L’interprete ha salutato i fan attraverso i suoi profili social, confermando la chiusura definitiva della sua esperienza nella soap. Il ruolo di Luna le aveva permesso di conquistare un Daytime Emmy come Miglior Talento Emergente, ma la sceneggiatura ha condotto il personaggio verso un epilogo troppo rapido e drammatico per poter restare a lungo. Nonostante ciò, la possibilità di un ritorno futuro non è del tutto esclusa, proprio come accaduto in passato con altri personaggi iconici: basta ricordare Sheila Carter. Per ora, però, Luna uscirà di scena, lasciando spazio a nuove trame senza di lei.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Luna ha avuto sospetti su sua madre

Nelle precedenti puntate di Beautiful, andate in onda su Canale 5, Luna ha continuato a nutrire sospetti nei confronti di sua madre, temendo che la donna le stesse nascondendo un importante segreto familiare. Nel frattempo, la trama si è concentrata sulle vicende amorose di Thomas e Hope: il giovane Forrester ha chiesto alla stilista di sposarlo, ma è rimasto deluso quando lei non ha accettato subito la proposta, preferendo prendersi del tempo prima di dargli una risposta definitiva. Steffy, intanto, ha iniziato a dubitare dei sentimenti di Hope verso suo fratello, spronandolo a chiudere la loro relazione.