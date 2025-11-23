Nelle prossime puntate italiane di Beautiful emergerà un colpo di scena destinato a lasciare i fan senza parole. Le anticipazioni americane rivelano che, negli episodi in onda prossimamente su Canale 5, la donna pugnalata da Steffy non era Sheila Carter, come tutti avevano creduto, ma un’altra persona che le somigliava in modo impressionante. Questo dettaglio getterà nel caos Deacon Sharpe, che inizierà a sospettare che Sheila sia ancora viva. Il mistero dietro la presunta morte dell’acerrima nemica dei Forrester verrà così svelato: la vera vittima era in realtà Sugar.

Deacon sospetta che Sheila sia viva

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Deacon sarà tormentato dai dubbi, dopo essersi accorto che il corpo della presunta Sheila ha in realtà tutte le dita dei piedi. Grazie agli episodi già andati in onda, è noto che Sheila possiede soltanto nove dita: ne ha perso una a seguito di un incidente. L’osservazione di questo dettaglio durerà solo pochi istanti, prima che il corpo venga cremato, ma sarà sufficiente a convincere Deacon che la sua amata non sia morta. Ossessionato dall’idea, cercherà di persuadere Finn, figlio biologico della presunta vittima, e si metterà a caccia di prove, imbattendosi in alcune email minacciose inviate da una certa Sugar.

La donna uccisa da Steffy è Sugar

Il nome di Sugar riporterà alla memoria una vecchia storyline del 2003, quando Sheila rapì Ridge, Brooke e Nick in Sud America. All’epoca, la storica nemica dei Forrester non agì da sola: al suo fianco c’era proprio Sugar, un’ex guardia carceraria che l’aveva aiutata a evadere e che nutriva per lei una vera idolatria. In cambio di denaro, la donna aveva accettato di collaborare al piano, che prevedeva un riscatto milionario. Oggi la certezza è che Sugar sia la vera vittima dell’accoltellamento di Steffy. La scoperta che Sheila, in realtà, è ancora libera di circolare indisturbata aprirà uno scenario inquietante per i Forrester, costretti a fare nuovamente i conti con la donna che li tormenta da anni.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Thomas ha chiesto a Hope di sposarlo

Nelle precedenti puntate di Beautiful andate in onda su Canale 5, Thomas ha riflettuto sulla propria vita, sentendosi pienamente soddisfatto sia sul piano professionale che su quello personale, grazie alla presenza di Hope al suo fianco. Il giovane Forrester ha deciso di fare un passo importante, chiedendo alla fidanzata di sposarlo. La proposta, però, ha colto Hope di sorpresa, lasciandola incerta e incapace di dare subito una risposta. Nel frattempo, Steffy si è mostrata preoccupata per il fratello, convinta che Hope non ricambi appieno i suoi sentimenti. Parallelamente, anche Liam ha continuato a opporsi alla relazione della sua ex con l’ex cognato, sperando che la loro storia d’amore giunga presto al termine.