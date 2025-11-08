Le nuove puntate di Beautiful, in onda su Canale 5 da lunedì 10 novembre a sabato 15 novembre, promettono sviluppi significativi destinati a scuotere gli equilibri familiari. Finn e Steffy cercheranno di ritrovare stabilità nel loro matrimonio, nonostante il trauma ancora vivo legato a Sheila. Steffy sarà decisa a sostenere il marito, ma le visioni di Finn continueranno a riaffiorare nei momenti meno opportuni, minando il loro recente riavvicinamento. Intanto, Thomas e Hope vivranno un sentimento sempre più intenso. Brooke sarà scettica sul reale cambiamento di Thomas: temerà che la figlia possa soffrire di nuovo.

Finn e Steffy: tra amore e visioni

Nel corso della settimana, Finn e Steffy tornano a vivere insieme nella speranza di lasciarsi alle spalle le difficoltà degli ultimi mesi e concentrarsi sul loro amore. Tuttavia, Finn si scopre ancora profondamente scosso dalle visioni di Sheila, la madre naturale che Steffy ha ucciso per legittima difesa. Questi flashback improvvisi lo destabilizzano e lo allontanano emotivamente da Steffy, creando un clima di tensione e apprensione nella giovane Forrester. Nonostante tutto, Steffy non perde la fiducia: è determinata ad accompagnare il marito in questo percorso di guarigione, convinta che solo il loro legame possa aiutarlo a superare definitivamente le ombre del passato.

Thomas e Hope: un amore in crescita

Mentre Finn e Steffy affrontano i loro demoni interiori, Thomas e Hope vivono momenti di forte complicità. Thomas organizza una cena speciale per Hope, un gesto carico di significato che riporta alla mente il viaggio a Roma e consolida ulteriormente il loro rapporto. Hope, sentendosi sempre più sicura di ciò che prova, si confida con la madre Brooke, raccontandole quanto Thomas la faccia sentire amata, ascoltata e rispettata. Brooke, però, continua a nutrire dubbi sul reale cambiamento del giovane Forrester. Hope, dal canto suo, la invita ad accettare questa nuova fase della sua vita sentimentale, certa che Thomas stia finalmente dimostrando maturità e responsabilità.

Nella puntata precedente di Beautiful

Nella puntata precedente di Beautiful, andata in onda sabato 8 novembre, Finn ha rivelato a Steffy la sua difficoltà nel superare la morte di Sheila e il peso emotivo che ancora si porta dentro. Nonostante il dolore, ha promesso alla moglie di tornare a casa e impegnarsi a ricostruire la loro quotidianità, mettendo da parte l’abitudine di dormire in ospedale. Intanto, alla Forrester, Poppy è sempre più preoccupata per la situazione di sua figlia Luna e per il legame ambiguo con Zende. Luna, tormentata dai sensi di colpa, teme di dover confessare tutto a R.J., mentre Zende spera che la verità non venga a galla per continuare a coltivare i suoi sentimenti per la ragazza.