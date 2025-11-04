Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate che andranno in onda dal 10 al 15 novembre rivelano che Steffy noterà comportamenti strani di Finn, in quanto il marito avrà le allucinazioni e continuerà a vedere la madre biologia Sheila morta e riversa in una pozza di sangue.

Finn soffre per la morte della madre

Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 10 a sabato 15 novembre prendono il via dal riavvicinamento di Finn e Steffy. I due si ritroveranno da soli in casa e riusciranno a confrontarsi.

Finn ammetterà di aver pensato troppo a Sheila senza preoccuparsi del malessere della moglie che è stata costretta ad uccidere solo per legittima difesa. Dal canto suo Steffy confesserà di comprendere il dolore del marito ma di essere anche certa che insieme sia possibile superare tutto. Quando la pace sembrerà essere tornata, Finn rivedrà nel salone di casa sua la madre priva di vira a terra e immersa in una pozza di sangue. Preso da questa visione, Finn si allontanerà bruscamente dalla moglie che resterà perplessa di fronte a questo comportamento.

Bill e Liam si ritroverà al ristorante 'Il Giardino' e il loro argomento di conversazione principale sarà la morte di Sheila. Bill si dirà finalmente sereno nel sapere che la Carter non potrà più fare del male a nessuno, mentre Liam ammetterà di nutrire preoccupazione nei riguardi di Steffy che ha ha tolto la vita ad una persona per difendersi, rimanendo segnata da quell'evento.

Hope e Thomas vicini

Thomas preparerà una cena romantica per Hope ricordando con lei i momenti passati insieme a Roma. Hope sognerà di poter tornare ancora nella capitale italiana. Nel frattempo, nella casa sulla scogliera, Steffy capirà che il marito soffre di allucinazioni in cui la protagonista è proprio la madre Sheila e seppure preoccupata stringerà il marito a sé rassicurandolo che insieme potranno superare tutti.

Thomas e Ridge si ritroveranno a lavorare insieme. Thomas sarà soddisfatto della sua vita e di come si sta evolvendo il suo rapporto con Hope di cui non potrebbe più fare a meno. Dal canto suo, Ridge sarà orgoglioso dei cambiamenti positivi messi in atto dal figlio e lo incoraggerà a proseguire in questa direzione.

Anche Hope parlerà con Brooke della bella serata passata con Thomas rassicurando la madre, ancora scettica, del cambiamento di Thomas. Hope infatti sarà certa che quello di Thomas nei suoi confronti è amore e non più ossessione, sottolineando come anche i bambini accanto a lui si sentano al sicuro.

Lo share di Beautiful

Nonostante la brevità degli episodi, cosa sottolineata dal pubblico che commenta sui social la longeva soap americana, Beautiful ottiene ancora ottimi risultati. Ad esempio nella puntata di ieri, lunedì 3 novembre, lo share è stato pari a 17.7% mentre la media di spettatori raggiunta è stata di 2.018.000.