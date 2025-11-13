Le anticipazioni delle puntate di Beautiful, in onda dal 17 al 22 novembre, svelano che Luna deciderà di staccarsi dalla madre Poppy, stanca dei suoi silenzi sulla vera identità del padre.

Thomas felice di avere Hope nella sua vita

Thomas esprimerà la sua soddisfazione al padre circa la piega che ha preso la sua vita, sottolineando che non potrebbe più vedere il suo futuro senza Hope. Ridge, dal canto suo, si dirà orgoglioso dei progressi del figlio e lo incoraggerà a procedere in questa direzione. Anche Hope parlerà con Brooke di come si senta amata da Thomas, ma la madre avrà delle titubanze circa il reale cambiamento dello stilista, temendo che possa ricadere nelle vecchie ossessioni.

Hope chiederà alla madre di dare una possibilità alla sua relazione con Thomas.

Luna avrà un'accesa discussione con la madre. Turbata per via delle mentine allucinogene di Poppy, che l'hanno portata ad avere una notte di passione con Zende e stanca della reticenza a rivelarle la vera identità del padre, Luna romperà i ponti con la madre. Quest'ultima si sfogherà con Finn, consapevole di aver deluso la figlia.

Luna si sfoga con Bill

Luna, invece, troverà conforto in Bill, seppure lui non sia suo padre. Spencer confesserà alla ragazza di avere avuto dei dubbi sulla paternità, ma di averli fugati parlando con Poppy, la quale si è detta certa che Luna non può essere sua figlia. Nonostante ciò, Luna si sfogherà con lui.

Thomas chiederà di nuovo a Hope di sposarla, ma lei verrà colta di sorpresa e alla fine non accetterà. Intanto, Liam andrà a fare visita a Steffy e dopo aver parlato di nuovo dell'uccisione di Sheila, la conversazione si sposterà a Thomas e Hope. Steffy sarà preoccupata che il rifiuto di Hope possa turbare di nuovo il fratello, mentre Liam confesserà di sperare che loro si lascino definitivamente. Poco dopo, Steffy cercherà di convincere il fratello a porre fine alla sua relazione con Hope in maniera definitiva.

Hope confesserà alla madre di amare Thomas, ma di non sentirsi pronta al matrimonio con lui. Brooke le consiglierà di ascoltare il suo cuore e non mettersi troppa fretta. Infine, Liam e Carter andranno a pranzo a Il Giardino, lieti di poter frequentare il ristorante senza dover incontrare Sheila.

Lo share di Beautiful

Continua il trend positivo di Beautiful, che nella puntata di mercoledì 12 novembre ha raggiunto uno share pari al 17.9% con una media di spettatori pari a 2.002.000. Si conferma il grande interesse del pubblico italiano per la soap, nonostante le lamentele sui social per la breve durata delle puntate.