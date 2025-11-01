Negli episodi di Beautiful in onda dal 3 all'8 novembre, Liam accuserà Finnegan di avere abbandonato Steffy in un momento per lei difficile, ma il medico gli risponderà di non intromettersi nelle loro questioni sentimentali.

Hope, intanto, consiglierà alla sorellastra di comprendere maggiormente le ragioni del marito, mentre Poppy suggerirà a Luna di non raccontare il tradimento a RJ.

Li consiglia a Finnegan di non allontanarsi da Steffy

Finnegan confermerà a Li di considerarla la sua vera madre, ma di sentirsi in qualche modo legato a Sheila visto che gli ha donato la vita almeno biologicamente.

La dottoressa Nozawa risponderà al figlio che l'anziana Carter era una criminale e che ha provato più di una volta a uccidere i membri della famiglia Forrester. Inoltre Li suggerirà a Finnegan di non allontanarsi da Steffy, la quale sta soffrendo dopo aver ucciso una persona.

Nel frattempo Liam non se la sentirà di lasciare Steffy da sola e le fornirà tutto il suo sostegno, spiegandole come non è un'assassina e che il suo gesto è stato compiuto solo come autodifesa. Spencer aggiungerà che Finnegan dovrebbe stare al fianco di sua moglie [VIDEO], ma che ha sempre nutrito qualche sospetto su di lui visto il legame ambiguo esistente con Sheila.

In tutto questo, la figlia di Ridge incontrerà pure Hope che esorterà la sorellastra a comprenderà di più le ragioni del marito, ma queste parole faranno infuriare parecchio la giovane Forrester.

RJ chiede a Luna di trascorrere un momento da soli

Liam accuserà Finnegan di avere abbandonato la sua amata nel momento del bisogno e di averla lasciata da sola ad affrontare le conseguenze dell'uccisione di Sheila. Il medico spiegherà che la morte della dark lady lo ha colpito profondamente, al punto da non avere la forza per tornare dalla moglie. Finnegan comunque chiarirà a Spencer di non intromettersi nelle sue questioni sentimentali, anche se lui non ne vorrà sapere e farà di tutto per difenderla.

Nel frattempo RJ noterà un comportamento strano in Luna e le chiederà di passare un po' di tempo da soli. La giovane Nozawa sarà sul punto di raccontargli la verità, ma Poppy cercherà in ogni modo di farle cambiare idea.

In tutto questo, Zende si troverà alla Forrester Creations e confermerà a Poppy di essere innamorato di Luna.

Intanto Finnegan vorrà porgere le sue scuse a Steffy per l'atteggiamento ambiguo avuto nell'ultimo periodo e la donna gli confesserà di essere rimasta turbata e di non riuscire a dimenticare l'omicidio che ha commesso.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Steffy è stata molto scossa per la morte di Sheila anche se ha maturato la consapevolezza che non potesse comportarsi diversamente. Inoltre il detective Baker ha interrogato la giovane Forrester per scoprire la dinamica dei fatti.

Finnegan, invece, ha sofferto per la morte della propria madre biologica, ma ha potuto contare sulla vicinanza di Hope.