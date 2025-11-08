Negli episodi di Beautiful in onda dal 10 al 15 novembre, Finnegan sarà assalito dagli incubi e dalla visione di Sheila ricolma in una pozza di sangue. Steffy cercherà di stare vicino al marito, ma lui la allontanerà immediatamente.

Inoltre Thomas racconterà a Ridge di essere felice della sua relazione con Hope, la quale invece esternerà a Brooke la propria felicità per essere la priorità di qualcuno.

Liam è preoccupato per Steffy

Finnegan sarà rientrato a casa e sia lui che Steffy sembreranno avere ritrovato un minimo di serenità. La giovane Forrester farà presente al marito di essere cosciente di quanto stia soffrendo, ma esternerà la certezza che il loro amore vincerà su ogni problema esistente.

Il medico concorderà con le parole della moglie, ma non appena si rilasserà sul divano farà un incubo e vedrà Sheila in una pozza di sangue. L'uomo inizierà ad urlare e, non appena Steffy gli chiederà spiegazioni, lui la allontanerà subito.

Nel frattempo Ridge e Brooke trascorreranno un momento romantico a cena, ma poi si recheranno in ufficio per prendere dei documenti importanti per lo stilista. In tutto questo, Liam e Bill si vedranno al Giardino ed il primo racconterà al padre di sentirsi più tranquillo dopo la morte di Sheila. Il giovane Spencer comunque non mancherà di essere preoccupato per Steffy, in quanto non dimenticherà presto l'esperienza vissuta la notte nella casa sulla scogliera.

Ridge contento che Hope vuole Thomas nella sua vita

Thomas si dimostrerà in ansia per Steffy, ma si concentrerà anche nel vivere al meglio la relazione con Hope. A tal fine organizzerà una cena romantica, nel corso della quale rivivranno i bei momenti trascorsi insieme a Roma ed entrambi concorderanno di ritornarci al più presto. Successivamente il giovane Forrester si recherà in ufficio ed esprimerà al padre tutta la sua soddisfazione per avere al suo fianco Hope, che riterrà la cosa più bella che ha avuto quest'anno. Ridge sarà felice per le parole del figlio e che la bella Logan lo voglia nella sua vita.

Nel frattempo Steffy sarà preoccupata per gli incubi vissuti da Finnegan, ma lo rassicurerà sul fatto che insieme supereranno ogni avversità.

In tutto questo, Hope racconterà a Brooke la serata che ha trascorso insieme a Thomas e di come finalmente è la unica priorità di qualcuno. Logan senior non riuscirà ancora a fidarsi di lui, ma la ragazza inviterà la madre a concedergli una possibilità visto che pure i figli si sono sentiti al sicuro.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Liam ha accusato Finnegan di avere abbandonato Steffy in un momento per lei così tanto delicato. Il medico però gli ha risposto di non intromettersi nelle sue questioni personali.

Hope, invece, ha suggerito alla sorellastra di comprendere maggiormente le ragioni del marito per evitare di allontanarsi da lui, mentre Poppy ha invitato Luna a non confessare a RJ il tradimento con Zende.