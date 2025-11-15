Negli episodi di Beautiful in onda dal 17 al 22 novembre, Thomas chiederà a Hope di sposarlo, ma lei rifiuterà nuovamente. Il ragazzo si mostrerà turbato e Steffy gli consiglierà di porre fine alla sua relazione, prima che possa soffrire.

Liam e Carter, invece, si sentiranno più tranquilli dopo la morte di Sheila, mentre Steffy rassicurerà Liam sul fatto che presto risolverà i suoi problemi con Finnegan.

Luna ha paura di dover interrompere la storia con RJ

Brooke farà presente a Hope che non potrà mai fidarsi di Thomas, a maggior ragione dopo quello che ha combinato nel corso degli anni.

La giovane Logan risponderà alla madre che lo stilista ha tante qualità e che nell'ultimo periodo ha dimostrato a più riprese di volere davvero la sua felicità. Hope pertanto spererà che finalmente Brooke possa dare a Thomas un'altra occasione.

Nel frattempo Luna e Poppy si confronteranno in merito alle mentine prese dalla ragazza. La giovane Nozawa sarà molto turbata per quanto successo, poiché temerà di dover porre fine alla propria storia d'amore con RJ. Poppy, invece, chiederà a Finnegan di aiutare Luna a farsi sentire amata.

Steffy teme che Hope possa illudere di nuovo Thomas

Luna potrà contare sulla vicinanza di Bill, al quale confiderà che negli ultimi anni ha sofferto senza sapere l'identità di suo padre.

Intanto Steffy rincuorerà Liam circa il fatto che presto saranno risolti i problemi tra lei e Finnegan. La figlia di Ridge esternerà all'ex marito la preoccupazione per la relazione esistente tra Hope e Thomas, poiché ha la paura che il fratello possa essere nuovamente illuso. Spencer le risponderà di non essere d'accordo sulla loro unione, ma per motivazioni diverse dalle sue.

Nel frattempo Thomas sarà convinto che dopo la bella serata romantica trascorsa insieme Hope possa avere cambiato idea in merito al matrimonio e le domanderà nuovamente se ha intenzione di essere sua moglie. La ragazza rimarrà spiazzata da queste sue parole e non se la sentirà di accettare la sua proposta, ma questa volta lui rimarrà sconvolto.

Steffy noterà il dispiacere del fratello e lo inviterà a finire subito la sua storia.

In tutto questo, Hope parlerà con la madre e le dirà di non volersi sposare pur amando molto Thomas.

Liam e Carter, intanto, si vedranno al Giardino ed entrambi concorderanno di essere felici di vedersi nel locale senza la presenza scomoda di Sheila.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Finnegan ha avuto degli incubi in cui Sheila era raffigurata ricolma in una pozza di sangue. Steffy si è prodigata per stare vicino al marito, il quale però ha preferito tenerla distante. Liam, intanto, si è mostrato preoccupato per Steffy e si è ripromesso di starle vicino.

Inoltre Hope ha esternato a Brooke la propria felicità per essere la priorità di qualcuno, mentre Thomas ha confessato a Ridge di essere contento di avere al suo fianco la bella Logan.