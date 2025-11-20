Le anticipazioni di Beautiful, inerenti alle puntate che andranno in onda dal 24 al 29 novembre, rivelano che Steffy accuserà Hope di non essere sincera con suo fratello, non impegnandosi realmente nella loro relazione.

Steffy accusa Hope di 'usare' i sentimenti del fratello a suo favore

Le anticipazioni di Beautiful delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 24 a sabato 29 novembre, prendono il via dall'animato scontro che avranno Steffy ed Hope alla Forrester riguardo al legame che quest'ultima ha con Thomas. Steffy accuserà la sua interlocutrice di non essere sincera nei riguardi del fratello.

Hope ribatterà dicendo di amare Thomas ma di non sentirsi pronta a convolare a nozze dopo il recente divorzio da Liam. La giovane Logan inoltre affermerà di volersi concentrare sui figli e sul lavoro, senza escludere un futuro con lo stilista.

Intanto, Liam a 'Il Giardino' si dirà preoccupato per i risvolti che il rifiuto alla proposta di nozze da parte di Hope potrebbe avere sulla mente di Thomas, temendo che costui possa ricadere nei vecchi problemi. Mentre Steffy spingerà Hope a farsi da parte e a non usare i sentimenti del fratello a suo vantaggio, Thomas si confiderà con Ridge ammettendo di essere rimasto deluso dal secondo rifiuto di Hope dopo la splendida serata trascorsa insieme.

Steffy esorta il fratello a ricominciare in un'altra città

Decisa a non vedere suo fratello crollare emotivamente una seconda volta, Steffy si recherà da lui e lo spingerà a lasciare Los Angeles con Douglas e iniziare una nuova vita. Steffy dirà a Thomas che il comportamento di Hope ricalca quello di Brooke che ha tanto fatto soffrire anche il padre. Di Fronte a queste parole, Thomas per la prima inizierà a nutrire dei dubbi sulla sua attuale relazione.

In ufficio, Hope si sfogherà con Brooke e Ridge affermando che Steffy si sta intromettendo nella sua relazione con Thomas per via dei vecchi retaggi che si porta dietro circa la guerra fredda da sempre in atto tra Forrester e Logan. Mentre Brooke cercherà di calmare la figlia ponendosi come mediatrice, Ridge avrà dei dubbi sul reale interesse della donna nei riguardi del figlio.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti, Steffy è stata impegnata a prendersi cura del marito. Finn, infatti, dopo la morte di Sheila avvenuta proprio per mano della moglie, ha cominciato ad avere delle allucinazioni che vedono protagonista sua madre. Luna, invece, ha continuato ad insistere per conoscere l'identità del padre, ma con scarsi risultati visto che Poppy ha continuato a tenerla nascosta. Anche se non è suo padre, Bill è stato per Luna un'ottima spalla su cui piangere. Infine, Thomas, certo che Hope abbia cambiato idea, ha deciso di farle nuovamente la proposta di matrimonio.