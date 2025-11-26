La recente apparizione di Belen Rodriguez al festival di Vanity Fair ha generato preoccupazione e discussione, dopo che alcuni video l’hanno mostrata rallentata e in evidente difficoltà. La showgirl ha poi scelto di spiegare pubblicamente cosa fosse successo, collegando l’episodio alla sua lunga battaglia contro gli attacchi di panico e la depressione. In particolare ha dichiarato di aver avuto più attacchi di panico prima dell'intervista: 'Ho preso un calmante, poi un altro e poi un altro, aggiungendo: 'Non è stato bello per me rivelarmi così'.

Le difficoltà sul palco e le reazioni del pubblico

Durante l’intervista sul palco a Milano, Belen è sembrata affaticata e con un eloquio lento, tanto che il giornalista presente l’ha accompagnata a sedersi. I video diffusi sui social hanno rapidamente fatto il giro della rete, generando commenti preoccupati e critiche verso l’organizzazione dell’evento, accusata da alcuni di averla fatta salire sul palco nonostante non fosse in condizioni ottimali.

Secondo quanto emerso dai filmati circolati su social come TikTok e Instagram, la showgirl appariva distante e poco lucida, un atteggiamento insolito rispetto alle sue consuete apparizioni pubbliche. Le immagini hanno portato molti utenti a interrogarsi sulle ragioni del suo stato, alimentando ipotesi e interpretazioni.

La spiegazione di Belen: attacco di panico e uso di calmanti

Di fronte alla crescente attenzione, Belen Rodriguez ha deciso di intervenire pubblicamente con un video sui propri social. Ha spiegato di voler chiarire cosa fosse accaduto, soprattutto nei confronti delle persone presenti in sala quella sera. La showgirl ha raccontato di aver avuto un attacco di panico nelle ore precedenti all’evento, mentre si trovava da sola e senza i figli.

Per cercare di calmarsi, ha assunto un primo farmaco tranquillante, seguito da un secondo e poi un terzo. Lei stessa ha definito l’effetto complessivo come un forte stordimento, che ha inevitabilmente compromesso il modo in cui è apparsa durante l’intervista.

Belen ha ricordato di non aver mai nascosto la sua storia di attacchi di panico e depressione, problemi che negli anni si sono presentati più volte. Ha descritto il peso di convivere con questa fragilità e la difficoltà di accettarsi quando si lavora costantemente sotto i riflettori, dove ogni comportamento può essere oggetto di giudizio o ironia.

La scelta di partecipare e il percorso di cura

Nonostante fosse consapevole di non essere nel pieno della forma, Rodriguez ha spiegato di aver voluto comunque onorare l’impegno preso con Vanity Fair. In passato ha già rinunciato ad altri appuntamenti proprio per timore di mostrarsi in momenti di vulnerabilità, ma questa volta ci teneva a essere presente.

Ha anche ringraziato il giornalista sul palco per la delicatezza con cui ha gestito la situazione.

Nel suo messaggio ha sottolineato l’importanza del percorso terapeutico che sta affrontando: un lavoro costante con uno psicologo e una cura che considera fondamentale per riuscire a vivere con maggiore stabilità. Ha ricordato come negli ultimi anni la sua salute mentale sia stata messa duramente alla prova, soprattutto dopo vicende personali complesse come il divorzio da Stefano De Martino, che l’avevano portata a una profonda depressione e a un visibile dimagrimento.

Concludendo il suo chiarimento, Belen ha ribadito che affrontare disturbi come gli attacchi di panico non è semplice, ma che parlarne apertamente può essere utile a normalizzare un tema spesso sottovalutato, soprattutto quando riguarda personaggi pubblici.