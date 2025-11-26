Belen Rodríguez ha preoccupato i fan dopo l’intervento a Vanity Fair Stories, dove è apparsa in evidente difficoltà. La showgirl ha rivelato di aver affrontato un forte attacco di panico prima dell’evento e di aver assunto “tre calmanti uno dietro l’altro”, confermando le ipotesi sulla sua fragilità psicofisica già emerse dopo le polemiche seguite all’intervista a Belve.

Belen Rodriguez preoccupa i fan dopo l’intervento a Vanity Fair Stories

"Ho preso tre calmanti uno dietro l’altro", ha raccontato la showgirl parlando dell’ansia che l’ha travolta prima dell’intervista ora al centro dell’attenzione.

Si tratta della partecipazione di Belen all'evento Vanity Fair Stories.

Molti utenti si sono detti preoccupati dopo aver visto il video del suo intervento sui social, in cui l’argentina appare in evidente difficoltà quando viene chiamata a spiegare le dichiarazioni rilasciate a Belve. In quell’occasione, incalzata da Francesca Fagnani sulla sua vita sentimentale, Belen aveva ammesso di aver alzato le mani contro alcuni ex compagni, citando in particolare Stefano De Martino.

Quelle parole avevano scatenato una forte ondata di polemiche: tra le critiche più dure, quella della criminologa Roberta Bruzzone, che le aveva definite un messaggio pericoloso e un’istigazione alla violenza di genere. La frase "Chi non ha avuto le corna dal marito, chi non ha dato uno schiaffettino" aveva indignato numerosi commentatori, alimentando il dibattito sui social.

Il retroscena precedente all'intervento e la rivelazione sui social

Prima dell'evento, Belen ha raccontato di essere stata costretta a prendere tre calmanti a causa di "un attacco di panico importante". A parlarne è stata lei stessa sui social, dove ha ammesso di aver vissuto con grande difficoltà sia il prima sia il durante dell’intervista. E ha aggiunto: "Ovviamente non è stato bello per me rivelarmi così".

Proseguendo nella confidenza, Belen ha spiegato di averci tenuto a presentarsi comunque a Vanity Fair Stories, nonostante le contestazioni nate dopo le dichiarazioni rilasciate a Belve. Non ha nascosto il dispiacere di essersi mostrata in evidente stato di fragilità psicofisica, raccontando: "Non è facile accettare questa fragilità che, se fai un lavoro pubblico, può diventare anche una presa in giro".

Rispondendo al clamore mediatico che l’ha travolta, la showgirl ha fatto sapere di essere seguita da tempo da medici professionisti e di essere in cura. Negli ultimi interventi pubblici ha più volte ammesso di soffrire di ansia e di essere impegnata in un percorso per affrontarla.