La terza stagione di Call My Agent – Italia è pronta a tornare: i nuovi episodi arriveranno su Sky e in streaming su NOW a partire da venerdì 14 novembre. Remake del cult francese Dix pour cent, la serie torna con sei puntate ambientate a Roma e segue ancora una volta le vicende dell’agenzia CMA, alle prese con i capricci delle star, trattative delicate e imprevisti del mondo dello spettacolo.

In questa nuova stagione, tra i volti pronti a vestire il ruolo di guest star ci saranno Luca Argentero, Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti, Stefania Sandrelli e molte altre presenze celebri del panorama italiano.

La trama e il contesto della nuova stagione

La storia riparte dopo gli eventi finali della stagione precedente e introduce una nuova competizione nel mercato dei talent. CMA dovrà confrontarsi con l’arrivo di UBA, una grande agenzia internazionale pronta a inserirsi in Italia e cambiare gli equilibri. Questo elemento narrativo porta pressioni sui protagonisti, costretti a proteggere i propri assistiti e a rivedere priorità personali e strategie lavorative.

Il tono rimane leggero e ironico, con ambientazioni tra uffici eleganti, set cinematografici e incontri dietro le quinte del mondo dello show-business romano. Il racconto alterna humor e momenti più emotivi, mostrando ambizione, fragilità e scelte difficili che caratterizzano chi lavora accanto alle celebrità.

Il cast fisso e i nuovi arrivi

Tornano Michele Di Mauro, Sara Drago e Maurizio Lastrico nei ruoli degli agenti Vittorio, Lea e Gabriele. Con loro, gli assistenti interpretati da Sara Lazzaro, Francesco Russo e Paola Buratto.

Tra i nuovi arrivi figurano Kaze, Emanuela Fanelli e Corrado Guzzanti, che porteranno nuove dinamiche interne all’agenzia.

La stagione segna anche un passaggio emotivo legato all’assenza del personaggio di Elvira, interpretato da Marzia Ubaldi, scomparsa nell’ottobre 2023. Il vuoto narrativo generato dalla sua figura aggiunge una componente più umana e riflessiva al racconto, mostrando il modo in cui il gruppo riorganizza ruoli e affetti.

Chi sono gli ospiti della stagione

Le guest star sono uno degli elementi centrali del nuovo ciclo di episodi.

Tra gli ospiti confermati da ANSA ci sono: Luca Argentero, Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti, Stefania Sandrelli, il cast di Romanzo Criminale – La serie, Miriam Leone, Ficarra & Picone, Nicolas Maupas e Gianmarco Saurino.

Secondo quanto emerge dal trailer:

Argentero sarà alle prese con una decisione tra lavoro e famiglia;

Hunziker e Ramazzotti giocheranno sul legame madre-figlia;

Sandrelli cercherà nuovi stimoli professionali;

Il gruppo di Romanzo Criminale vivrà una reunion inattesa;

Miriam Leone tornerà alla scena dopo la maternità, tra aspettative e sovraccarico;

Ficarra & Picone attraverseranno una fase di tensione creativa prima di un anniversario artistico;

Maupas e Saurino affronteranno riflettori e pressioni mediatiche.

Le loro apparizioni contribuiranno al tono meta-televisivo della serie, giocando sulla percezione pubblica dei personaggi e della loro immagine nel mondo dello spettacolo italiano.