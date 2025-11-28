Cambio palinsesto sulle reti Mediaset nel corso della giornata di oggi venerdì 28 novembre, dominata in primis dallo sciopero generale che riguarderà anche i giornalisti italiani e comporterà una serie di disagi per quanto riguarda la programmazione del daytime e del prime time.
Su Rete 4, ad esempio, l'appuntamento con La Promessa comincerà in anticipo rispetto al solito, così come comincerà prima la nuova puntata de La ruota della fortuna condotta da Gerry Scotti con la partecipazione di Samira Lui.
La ruota della fortuna anticipa: cambio palinsesto Mediaset 28 novembre
Lo sciopero dei giornalisti previsto oggi 28 novembre prevede una serie di variazioni nella programmazione Rai e Mediaset.
Per quanto riguarda il Biscione, le varie edizioni dei telegiornali andranno in onda in forma ridotta e senza servizi firmati dai giornalisti.
Su Canale 5, dopo l'edizione ridotta del Tg5 delle 13, andrà in onda subito il daytime del Grande Fratello e poi alle 13:35 ci sarà spazio già per la nuova puntata di Beautiful in prima visione assoluta.
In access prime time, invece, subito dopo la breve edizione serale del notiziario delle 20 andrà in onda l'appuntamento con La ruota della fortuna.
La Promessa comincia prima nel palinsesto di Rete 4
Il game show condotto da Gerry Scotti, eccezionalmente per questo venerdì sera, prenderà la linea intorno alle 20:20 circa per proseguire come sempre fino alle 21:40, quando poi ci sarà spazio per la messa in onda dell'attesa e ultima puntata di Tradimento, la serie turca che chiuderà i battenti dopo un anno di messa in onda.
Il cambio palinsesto di oggi 28 novembre riguarderà anche la programmazione di Rete 4, dato che il TG4 delle 19 andrà in onda in versione ridotta.
A seguire, alle 19:15 circa, andrà in onda la striscia informativa di Nicola Porro dal titolo 10 minuti e poi ci sarà spazio per La Promessa, in prima visione assoluta.
La soap opera spagnola, rispetto alle puntate precedenti, prenderà la linea a partire dalle 19:30.
A seguire, nella fascia serale, risulta confermato l'appuntamento con Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi.
Il grande successo Auditel de La ruota della fortuna su Canale 5
Intanto Mediaset si gode il successo de La ruota della fortuna in access prime time: il game show ha ridato linfa vitale agli ascolti di quella fascia oraria, con una media di oltre 5,5 milioni di spettatori fissi a serata e punte di oltre 6,5 milioni durante la messa in onda.
Il programma riesce a portarsi a casa una media del 26-28% di share fisso, con punte del 35% nei minuti conclusivi di gioco, con l'assegnazione dei premi finali messi in palio dalla produzione.