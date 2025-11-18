Cambio palinsesto sulle reti Mediaset nel corso del mese di dicembre 2025. Le novità riguarderanno l'appuntamento con La notte nel cuore, la fortunata soap opera di Canale 5 che in queste settimane di messa in onda ha registrato ascolti in costante crescita.

La serie verrà ridotta in prime time a un singolo appuntamento settimanale, così da non accelerare ulteriormente la messa in onda verso il gran finale di stagione.

Grande Fratello 2025, invece, chiuderà i battenti definitivamente prima delle feste natalizie, salutando il pubblico dopo una stagione poco entusiasmante dal punto di vista degli ascolti.

Ridotta La notte nel cuore in prime time: cambio palinsesto Mediaset dicembre

Le novità del palinsesto Mediaset per il prossimo dicembre 2025 prevedono una riduzione in prime time della soap opera La notte nel cuore.

La serie turca che sta appassionando il pubblico italiano, verrà tagliata in prime time: non andranno più in onda due appuntamenti settimanali bensì ne verrà trasmesso uno singolo.

La messa in onda, al momento, è prevista di giovedì sera dato che, di domenica, dal 7 dicembre, debutterà la nuova attesissima edizione di Chi vuol essere milionario? condotto da Gerry Scotti, registrata nei mesi scorsi con tanto di vincita record da 1 milione di euro in una delle prime puntate.

In questo modo, quindi, si arresterà la corsa verso il gran finale della prima e unica stagione della serie turca, seguita da una media di circa due milioni e mezzo di spettatori fissi a settimana.

Chiude Grande Fratello 2025 nel palinsesto di dicembre

Il cambio palinsesto Mediaset del mese di dicembre interesserà anche il Grande Fratello 2025: a differenza delle ultime edizioni, il reality show non si estenderà a dismisura nel palinsesto serale di Canale 5.

La chiusura di questa edizione è in programma prima delle feste natalizie: Simona Ventura, quindi, proclamerà il concorrente vincitore che si porterà a casa il montepremi del valore di 100 mila euro.

Si chiude così un'edizione decisamente poco fortunata del reality show di Canale 5 ma, in casa Mediaset, stanno già lavorando alla prossima edizione del GF Vip, prevista nel 2026.

Si lavora già alla nuova edizione del Grande Fratello Vip prevista nel 2026

In queste ore, infatti, sembrerebbe che gli autori del reality show abbiano consegnato ai vertici Mediaset una lista contenente i primi 23 nomi selezionati di "vipponi" che potrebbero far parte della prossima edizione del reality show.

Tra i nomi che sono trapelati spiccano quelli di Federica Pellegrini, Anna La Rosa e Aida Yespica ma non sono esclusi anche ex volti di Uomini e donne, come Gianmarco Steri.