Cambio palinsesto su Rai 1 nella giornata di lunedì 24 novembre 2025. La programmazione del pomeriggio subirà delle modifiche e a farne le spese sarà la messa in onda de Il Paradiso delle signore 10.

La serie televisiva con Vanessa Gravina e Pietro Masotti eccezionalmente per questo lunedì pomeriggio non sarà più trasmessa alle 15:00 così come era stato annunciato in un primo momento.

I vertici della tv di Stato hanno scelto di far saltare definitivamente il nuovo episodio, allungando l'appuntamento con La volta buona.

Il Paradiso delle signore 10, cambio palinsesto lunedì 24 novembre 2025

La programmazione pomeridiana de Il Paradiso delle signore subirà delle modifiche nel corso della settimana che va dal 24 al 28 novembre 2025.

Lunedì pomeriggio, gli spettatori e appassionati della serie televisiva italiana che si collegheranno su Rai 1 per seguire il nuovo episodio in prima visione assoluta, resteranno amareggiati.

In un primo momento, infatti, per lasciare spazio alla messa in onda di uno speciale del Tg1 dedicato alle elezioni regionali era stata annunciata la messa in onda alle 15:00, con tanto di promo ufficiale trasmesso anche nel corso della programmazione di Rai 1.

La Rai cancella la puntata de Il Paradiso delle signore di lunedì pomeriggio

Stando a quanto si apprende, però, all'ultimo momento c'è stato un ulteriore cambio programmazione per la giornata di lunedì 24 novembre e a farne le spese sarà proprio la soap opera italiana.

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 10 non andrà in onda alle 15 ma neppure alle 16, dato che si è scelto di allungare la messa in onda de La volta buona fino alle 15:50, per seguire in diretta i funerali della cantante Ornella Vanoni, scomparsa venerdì sera all'età di 91 anni.

La messa in onda della soap opera riprenderà regolarmente a partire da martedì 25 novembre nel consueto slot orario, al termine del talk show La volta buona.

Marcello e Rosa pronti per le nozze nei prossimi episodi della soap opera

Intanto, le anticipazioni dei prossimi episodi rivelano che Marcello e Rosa si mostreranno al settimo cielo per le imminenti nozze che li attendono.

I due saranno pronti a organizzare tutto nel minimo dettaglio, compresa la scelta dei testimoni che saranno al loro fianco in questo giorno di grande importanza.

Intanto, però, Adelaide non mollerà la presa nei confronti del suo ex Marcello e avrà intenzione di fargliela pagare per il male che le ha causato.

Lo scopo della contessa, infatti, sarà quello di far uscire di scena Marcello dal Circolo: un piano vendicativo che, tuttavia, non troverà affatto d'accordo Marta Guarnieri.