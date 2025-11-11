Cambio programmazione tv sulle reti Mediaset a partire dal prossimo lunedì 24 novembre. I vertici della tv commerciale hanno scelto di modificare il palinsesto del prime time per lasciare spazio maggiormente all'appuntamento con La ruota della fortuna, il fortunato game show condotto da Gerry Scotti, che ha preso ufficialmente il posto di Striscia la notizia in access prime time.

Le puntate del lunedì sera si allungheranno e faranno slittare l'appuntamento con il Grande Fratello, condotto da Simona Ventura, che si sposterà al martedì sera per le battute conclusive di questa sfortunata edizione.

Come cambia la programmazione dal 24/11: La ruota della fortuna si allunga

Per la prima serata di Canale 5, Mediaset ha scelto di puntare maggiormente sull'appuntamento con La ruota della fortuna, programma rivelazione di questa stagione televisiva.

Il game show è confermato tutte le sere in access prime time e, dal 24 novembre, andrà in onda con delle puntate speciali che si allungheranno anche nella fascia serale.

La messa in onda, infatti, è prevista dalle 20:45 alle 23:00 circa mentre nei restanti giorni della settimana continuerà ad andare in onda dalle 20:45 alle 21:50 circa.

Una scelta dettata dall'esigenza di contrastare al meglio l'appuntamento con la fiction Sandokan che vedrà protagonista Can Yaman nel prime time di Rai 1 a partire da lunedì 1° dicembre.

Trattasi di una fiction particolarmente attesa dal pubblico, che potrebbe registrare ottimi ascolti se non contrastata al meglio.

Il trionfo Auditel de La ruota della fortuna contro Affari Tuoi

L'appuntamento con La ruota della fortuna, in queste settimane di programmazione autunnale, ha registrato ascolti in costante crescita con punte che hanno raggiungo anche i 5,6 milioni di spettatori e quasi il 28% di share.

Dati che hanno fatto perdere la leadership dell'access prime time ad Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino, fermo a una media di 4,7 milioni di spettatori su Rai 1 pari a uno share che oscilla tra il 21 e il 23%.

Grande Fratello si sposta nel palinsesto serale di Canale 5

Il prolungamento de La ruota della fortuna al lunedì sera, comporterà uno slittamento per il Grande Fratello.

Il reality show condotto da Simona Ventura, da quella settimana, non andrà più in onda di lunedì sera bensì si sposterà nel prime time del martedì dal 25 novembre in poi.

Questa sarà la collocazione per le puntate conclusive di questa edizione che, dal punto di vista Auditel, è ferma sotto la soglia 2 milioni di telespettatori pari a uno share che oscilla tra il 14 e il 16% circa, ampiamente battuto dalle fiction del lunedì sera di Rai 1.