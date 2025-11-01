Cambio di programmazione nel palinsesto Mediaset per il mese di novembre con una serie di novità che riguarderanno la fascia del prime time.

Tradimento arriverà al gran finale con la messa in onda dell'ultima puntata in prima visione, al momento prevista per venerdì 28 novembre alle 21:50.

Grande Fratello, invece, dopo gli ascolti deludenti del primo raddoppio settimanale, non avrà più la doppia puntata su Canale 5, ma andrà in onda solo il lunedì sera.

Tradimento chiude il 28 novembre: cambio programmazione Mediaset

Dopo il grande successo di spettatori registrato nel corso di queste settimane, l'appuntamento con Tradimento si avvierà verso il finale.

Al momento, la messa in onda dell'ultima puntata su Canale 5 è in programma per venerdì 28 novembre a partire dalle 21:50, subito dopo La ruota della fortuna.

Gli spettatori potranno così assistere agli episodi conclusivi della serie incentrata sulle vicende di Guzide, la quale scoprirà tutta la verità in merito al suo figlio biologico.

Guzide apprenderà di essere stata ingannata da Tarik e nel momento in cui si metterà sulle tracce del vero figlio, scoprirà che non c'è più: non le resterà che piangere sulla sua tomba.

Mediaset sospende la doppia puntata serale del Grande Fratello

Il cambio di programmazione Mediaset, inoltre, riguarderà anche l'appuntamento con il Grande Fratello, di cui si è scelto di proporre nuovamente la doppia puntata serale su Canale 5, nonostante gli ascolti deludenti di questo inizio stagione.

I vertici Mediaset avevano scelto di puntare nuovamente sul doppio appuntamento nel prime time del giovedì, ma alla fine l'esperimento non proseguirà.

Il prossimo 6 novembre non ci sarà una nuova puntata del reality show condotto da Simona Ventura: il programma proseguirà solo di lunedì sera, sfidando le fiction del prime time di Rai 1.

Gli ascolti deludenti del doppio appuntamento serale del GF

Lo scorso giovedì, il primo doppio appuntamento della stagione con il GF ha registrato un ascolto decisamente deludente su Canale 5.

La media Auditel è stata di appena 1,6 milioni di telespettatori in prime time, pari a uno share che si è fermato sulla soglia del 13% con punte del 18% durante la messa in onda.

Il reality show è stato ampiamente superato dalla fiction Noi del Rione Sanità che ha raggiunto una media di 2,8 milioni di spettatori in prime time, toccando quasi il 18% di share. Numeri che hanno convinto i vertici della tv commerciale a sospendere la doppia puntata.