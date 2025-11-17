Cambio di programmazione su Rai 1 per lunedì 24 novembre 2025. Il daytime del pomeriggio subirà delle modifiche per lasciare spazio a uno speciale del Tg1 dedicato ai risultati delle elezioni regionali, che si svolgeranno in diverse regioni d'Italia.

A farne le spese sarà l'appuntamento con La volta buona condotto da Caterina Balivo, che verrà ridotto nel pomeriggio, mentre Il Paradiso delle signore sarà regolarmente in onda con la nuova puntata in prima tv a partire dalle 16.

Balivo ridotta in daytime con La volta buona: cambio di programmazione Rai del 24 novembre

Il pomeriggio di Rai 1 subirà delle modifiche in occasione della giornata di lunedì, dovute allo speciale del Tg1 incentrato sui risultati delle elezioni regionali 2025.

Tale speciale comporterà una rimodulazione del pomeriggio, con la messa in onda del talk show La volta buona in versione ridotta rispetto al solito.

La nuova puntata andrà in onda dalle 14:05 alle 14:45, dopodiché la linea passerà allo speciale del notiziario per seguire in diretta le prime fasi dello spoglio elettorale.

Il Paradiso delle signore 10 non si ferma nel palinsesto del 24 novembre

Il cambio di programmazione di lunedì 24 novembre, però, non riguarderà l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 10.

Malgrado le modifiche previste in palinsesto, la soap non subirà modifiche e sarà regolarmente in onda nella fascia oraria che va dalle 16 alle 16:55.

Nessuno stop per la serie italiana, dato che l'appuntamento con lo speciale del Tg1 non si protrarrà a lungo: tutti i restanti aggiornamenti sulle elezioni saranno dati nel corso della consueta edizione pomeridiana delle 16:50 e a seguire in quella della sera, prevista come di consueto alle 20.

Marcello e Rosa pronti per le nozze nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore

Intanto, le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10 rivelano che Marcello Barbieri sarà ben lieto di poter ufficializzare la notizia delle sue imminenti nozze con Rosa Camilli.

I due ragazzi saranno pronti a diventare marito e moglie e, nel frattempo, decideranno di andare a convivere.

Intanto, Odile ed Ettore si ritroveranno sul piede di guerra per la strategia da adottare in vista del lancio della nuova collezione di abiti della Galleria Milano Moda.

Mimmo, invece, sarà pronto a lasciare definitivamente il mondo della polizia e potrà contare sul pieno supporto da parte di Johnny per mettersi alla ricerca di un nuovo lavoro.