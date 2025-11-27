Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso della giornata di venerdì 28 novembre 2025. Le novità riguarderanno il daytime della rete ammiraglia, dove ci sarà spazio per una serie di variazioni che riguarderanno anche l'appuntamento con Il Paradiso delle signore.
La soap opera sarà trasmessa con un doppio episodio in prima visione assoluta per recuperare la puntata saltata lunedì pomeriggio. A seguire non ci sarà spazio per una nuova puntata di Vita in diretta condotto da Alberto Matano, lo slot verrà occupato da Lo Zecchino d'Oro.
Raddoppia Il Paradiso delle signore 10: cambio programmazione Rai 28 novembre
Il palinsesto della rete ammiraglia Rai per la giornata del 28 novembre sarà caratterizzato da uno sciopero dei giornalisti della tv di Stato che metterà in bilico l'intera programmazione del daytime.
Salteranno così i vari appuntamenti con i telegiornali: alle 13:35 partirà subito il talk show La volta buona che andrà avanti fino alle 15:20.
A seguire, poi, ci sarà spazio per una doppia puntata de Il Paradiso delle signore 10 in prima visione assoluta.
La soap opera con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi sarà trasmessa con un doppio episodio speciale che andrà in onda fino alle 17 circa.
La soap opera Il Paradiso delle signore prevista dalle 15:20 in poi
In questo modo verrà recuperata la puntata che non è stata trasmessa lunedì pomeriggio per lasciare spazio allo speciale del Tg1 dedicato ai risultati delle elezioni regionali e si potrà concludere la settimana di programmazione.
Al termine de Il Paradiso delle signore, però, non ci sarà spazio per il consueto appuntamento del pomeriggio con Vita in diretta condotto da Alberto Matano.
Il talk show, eccezionalmente per questo venerdì pomeriggio, salterà la messa in onda per lasciare spazio alla prima puntata della nuova edizione de Lo Zecchino d'oro.
Tra i programmi Rai in bilico per lo sciopero dei giornalisti proclamato per la giornata di venerdì, spicca anche Ore 14, il talk show di cronaca nera del daytime pomeridiano di Rai 2 condotto da Milo Infante.
La contessa Adelaide compie un gesto estremo nei prossimi episodi
Intanto, le anticipazioni sui prossimi episodi de Il Paradiso delle signore rivelano che Adelaide non gradirà affatto la notizia delle imminenti nozze tra Marcello e Rosa.
La contessa si mostrerà su tutte le furie nei confronti del suo ex e non sarà affatto disposta a fargliela passare liscia.
Nei primi episodi di dicembre si assisterà a un duro confronto tra i due ex innamorati che porterà a un evento inaspettato: la contessa, infatti, sarà protagonista di un gesto estremo che sconvolgerà le trame della soap opera di Rai 1.