Cambio programmazione sulle reti Rai in occasione della giornata di lunedì 8 dicembre 2025. Il palinsesto della rete ammiraglia subirà delle modifiche in daytime, dovute alla messa in onda degli speciali religiosi che troveranno spazio in occasione della prima festività del mese di dicembre.
Al mattino andrà in onda la Santa Messa e l'Angelus del Papa, che toglieranno spazio all'appuntamento con il cooking show condotto da Antonella Clerici, mentre al pomeriggio salterà l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 10 in prima visione assoluta.
Antonella Clerici accorciata: cambio programmazione Rai 8 dicembre
Il palinsesto della rete ammiraglia Rai, per la giornata di lunedì 8 dicembre, prevede alle 10:50 la trasmissione A sua immagine, per seguire in diretta la Santa Messa presieduta dal Papa in occasione della Festa dell'Immacolata Concezione, che aprirà ufficialmente il periodo delle festività natalizie.
A seguire, poi ci sarà spazio anche per l'Angelus in diretta presieduto sempre da Papa Leone XIV che andrà in onda fino alle 12:20 circa.
Gli eventi religiosi dell'8 dicembre, quindi, porteranno a una riduzione della durata complessiva di Storie Italiane, il talk show condotto da Eleonora Daniele al mattino e a una riduzione del cooking show È sempre mezzogiorno, condotto da Antonella Clerici.
Salta Il Paradiso delle signore 10 nella programmazione di lunedì 8 dicembre, Matano anticipa
Il programma culinario di Rai 1, eccezionalmente per quel lunedì mattina, andrà in onda dalle 12:25 circa fino al Tg1 delle 13:30.
Cambiamenti di palinsesto anche nel daytime pomeridiano della rete ammiraglia per la giornata di lunedì 8 dicembre, dato che dalle 15.40 è in programma uno speciale del Tg1 dedicato all'omaggio di Papa Leone XIV alla Statua dell'Immacolata Concezione in Piazza di Spagna a Roma.
Tale evento farà saltare definitivamente l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 10 in prima visione assoluta: la soap opera con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi tornerà in onda regolarmente dal 10 dicembre in poi nel consueto slot orario delle 16.
Al termine dello speciale del Tg1, alle 16:40, la linea verrà ceduta direttamente a Vita in diretta condotto da Alberto Matano.
Il trionfo di Vita in diretta negli ascolti pomeridiani
In questa stagione autunnale, Vita in diretta si è confermato leader indiscusso degli ascolti del pomeriggio, con una media di oltre 2,2 milioni di spettatori al giorno.
Il talk show con oltre il 20% di share, ha battuto ampiamente il programma competitor Dentro la notizia condotto da Gianluigi Nuzzi, fermo a una media del 14-15% di share nella stessa fascia oraria di messa in onda.