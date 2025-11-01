Cambio programmazione sulle reti Rai a partire dal prossimo lunedì 3 novembre, giorno in cui la fascia del primo pomeriggio subirà delle modifiche che riguarderanno in primis l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 10.
La soap opera che vede protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina, pur essendo confermata in daytime, andrà in onda al termine dell'edizione pomeridiana del Tg1, al quale nelle scorse settimane dava la linea.
Nessun cambiamento, invece, per Vita in diretta condotto da Alberto Matano che potrà contare sul traino della soap opera.
Come cambia la programmazione de Il Paradiso delle signore dal 3 novembre
Il nuovo pomeriggio di Rai 1 a partire da lunedì 3 novembre prevede la messa in onda del talk show La volta buona alle 14:05, seguito poi alle 16:00 non più dall'appuntamento con Il Paradiso delle signore 10, così come è accaduto nel corso di queste prime settimane della programmazione autunnale.
I vertici della tv di Stato, senza alcun tipo di preavviso, nel corso del pomeriggio del 31 ottobre hanno scelto di rimodulare il palinsesto pomeridiano di Rai 1, anticipando l'edizione del Tg1 solitamente trasmessa alle 16.55 circa.
Il notiziario è andato in onda alle 16:00, prendendo il posto della soap opera che a sua volta è slittata di circa quindici minuti, andando in onda dalle 16:14 circa.
La Rai cambia l'orario di partenza de Il Paradiso delle signore
Lo stesso scherma si ripeterà anche nella programmazione di lunedì 3 novembre, dato che l'appuntamento con Il Paradiso delle signore non darà più la linea al Tg1 bensì sarà anticipato dal notiziario.
Una scelta dettata dai buoni ascolti registrati dalla soap opera venerdì pomeriggio, dato che si è portata a casa una media del 18% di share andando in onda contro il daytime del talent show Amici di Maria De Filippi, fermo sotto la soglia del 17% nonostante l'ottimo traino lasciato in eredità dalla soap opera turca La forza di una donna, che ha registrato ben il 24% di share.
Al momento, quindi, l'orario di partenza della soap opera è previsto per le 16:15 circa su Rai 1.
Adelaide senza scrupoli contro Marcello e Rosa nei prossimi episodi della soap opera
Le anticipazioni sui prossimi episodi della soap opera rivelano che Adelaide sarà pronta a riprendere in mano le redini della sua vita dopo la cocente batosta sentimentale.
La scoperta della verità sulla tresca segreta tra Marcello e Rosa, spingerà la contessa ad attuare il suo piano vendicativo nei confronti della coppia, al punto da recarsi da Roberto Landi per chiederne il licenziamento immediato. Una richiesta che metterà in grande difficoltà il gestore del grande magazzino.