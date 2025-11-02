Cambio di programmazione a dicembre su Canale 5, sia in daytime che nella fascia del prime time.

Le novità riguarderanno La forza di una donna, la soap turca che ogni giorno appassiona una fetta crescente di pubblico: durante il periodo delle feste natalizie avrà una durata maggiore nella fascia pomeridiana.

Per Tradimento, invece, si avvicina il gran finale: la serie lascerà spazio ai nuovi episodi di Io sono Farah, che tornerà in onda solo in prima serata su Canale 5.

Maria De Filippi in pausa: cambio programmazione Mediaset dicembre

Il palinsesto del daytime Mediaset, da dicembre, subirà delle variazioni importanti dovute al consueto stop delle trasmissioni di Maria De Filippi per la sosta natalizia.

Uomini e donne, così come il daytime di Amici 25 e l'appuntamento con gli speciali della domenica pomeriggio, subiranno uno stop in attesa della ripresa a gennaio, anche se le registrazioni andranno avanti regolarmente.

Maria De Filippi si fermerà per qualche settimana e in quei giorni il daytime di Canale 5 sarà occupato dalla messa in onda delle consuete soap turche che tengono compagnia ogni giorno a milioni di spettatori.

La forza di una donna raddoppia la durata nel palinsesto di dicembre

Per La forza di una donna ci sarà un raddoppio della durata nel daytime, dato che gli episodi copriranno anche il daytime di Amici dal lunedì al venerdì, così da assicurare un buon traino al talk show Dentro la notizia condotto da Gianluigi Nuzzi e al tempo stesso sfidare dall'inizio alla fine l'appuntamento con Il Paradiso delle signore trasmesso su Rai 1.

In prime time, invece, si arriverà al gran finale di Tradimento: l'ultima puntata sarà trasmessa il 28 novembre, dopodiché dalla settimana successiva saranno in programma i nuovi episodi di Io sono Farah, la soap turca che questa estate ha debuttato nella fascia pomeridiana.

Nel preserale, invece, proseguirà l'appuntamento con Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis, pronto a tenere compagnia al pubblico per tutto il periodo delle feste.

Paolo Bonolis si difende nel preserale Mediaset

In queste prime settimane di programmazione, l'appuntamento con Avanti un altro ha registrato buoni ascolti su Canale 5.

La media si aggira sui 2,2 milioni nella prima parte e circa 3 milioni nella seconda parte con uno share che oscilla tra il 19 e il 21%.

Un dato positivo, seppur inferiore rispetto a quello registrato da L'Eredità che su Rai 1 si porta a casa una media complessiva di oltre 3,7 milioni di spettatori a puntata.