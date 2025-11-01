Durante la notte di Halloween appena trascorsa al Grande Fratello, è stata sfiorata la rissa perché gli inquilini hanno dubitato dell'ingresso di Valentina Piscopo nonché compagna di Domenico D'Alterio. Quest'ultimo essendo stato messo al corrente dei dubbi dei suoi compagni d'avventura è andato su tutte le furie: "Siete una massa di bugiardi e falsi, fate schifo".

Domenico furioso con i concorrenti

L'ingresso di Valentina Piscopo al GF ha sollevato alcune perplessità tra i concorrenti. In particolare, Anita Mazzotta si è fatta voce del pensiero di tutti: "Ho pensato che fosse una cosa premeditata".

Durante i festeggiamenti di Halloween, Valentina ha deciso di mettere al corrente Domenico del pensiero dei suoi compagni d'avventura: "I tuoi amici pensano che abbiamo strumentalizzato la cosa". Tale dubbio ha mandato su tutte le furie il 31enne di Scampia al punto che all'interno della casa è quasi scoppiata la rissa: "Se avete pensate questo anche solo per un istante non siete miei amici, fate schifo". E ancora: "Non avrei mai architettato tutto questo, siete solo una massa di bugiardi e falsi. Mi fate schifo". Il concorrente ha avuto da ridire anche sul silenzio di Benedetta: "Anche lei che sta zitta non mi piace".

PIER SILVIO PER FAVORE TI PAGO IO MA NON PRIVARCI DI TUTTO QUESTO TI SCONGIURO#GrandeFratello #grandefratello

November 1, 2025

Valentina contro Anita: 'Parla una che è stata fuori per 10 giorni'

Mentre Domenico D'Alterio è stato allontanato da Omer Elomari e Jonas Pepe, Valentina Piscopo si è resa protagonista di un faccia a faccia con Anita Mazzotta.

La compagna di D'Alterio ha infatti accusato Anita di aver visto da fuori cosa accedeva all'interno del reality show: "Parla Anita, una che è stata fuori per 10 giorni e ha avuto modo di leggere i commenti della gente". "Sei falsa, chi pensi di fregare", ha poi concluso Valentina.

L'opinione di alcuni utenti del web

La rissa sfiorata nella notte di Halloween non è passata inosservata ai telespettatori sintonizzati su Mediaset Extra e ai diversi utenti di X.

"Halloween finisce in rissa quest'anno", ha ironizzato un account. Un altro utente ha affermato: "Finalmente quella casa si accende". Un telespettatore ha fatto un plauso a Valentina per aver smosso le dinamiche all'interno del GF: "Serviva la compagna di Domenico per movimentare l'atmosfera".

Un utente ha invece criticato la compagna di Domenico: "Ma chi si crede di essere per attaccare in quel modo Anita? Tra l'altro è uscita per un grave lutto. Che vergogna". Un telespettatore si è soffermato sulla reazione della coppia: "Se Valentina Domenico si alterano in quel modo è perché forse sotto sotto un fondo di verità c'è". Infine c'è chi ha commentato: "In casa non avevamo bisogno dell'ennesima gallina che starnazza".