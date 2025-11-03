La puntata di Uomini e Donne che è stata registrata il 3 novembre ha regalato un importante colpo di scena: come si vede in un video che è stato caricato su Witty Tv in queste ore, Ciro Solimeno è diventato un nuovo tronista dopo essersi confrontato con Martina De Ioannon in studio. Le anticipazioni, inoltre, svelano che Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno esultato per l'ingresso del giovane nel cast, mentre la sua ex fidanzata si è sbilanciata dandogli un lungo abbraccio davanti a tutti.

La domanda di Maria De Filippi dopo il confronto

Il 3 novembre a Uomini e donne c'è stato l'attesissimo confronto tra Ciro e Martina: i due si sono ritrovati faccia a faccia nel corso della registrazione di questo lunedì, quella che andrà in onda martedì 4 su Canale 5.

Alle riprese odierne ha partecipato anche Gianmarco (Cristina invece era assente), ma stavolta è rimasto un po' più defilato e ha lasciato che la sua nuova compagna si chiarisse con l'ex Solimeno.

Alla fine del dialogo tra i due ragazzi, Maria De Filippi ha sorpreso tutti chiedendo: "Ciro vuoi andare sul trono? Ci vuoi andare?".

La domanda della presentatrice ha scatenato la gioiosa reazione degli opinionisti, che si sono alzati in piedi e hanno invitato il giovane a sedersi subito accanto a loro.

"Vieni, tanto tra qualche mese lei scende per corteggiarti", ha ironizzato Tina riferendosi a De Ioannon.

"Non glielo permetterei, puoi stare tranquilla", ha replicato immediatamente la padrona di casa del dating-show.

Il gesto distensivo di Martina

Prima che Ciro desse una risposta a Maria De Filippi, Martina si è alzata e l'ha abbracciato con affetto: i due ex fidanzati sono rimasti stretti al centro dello studio per diverso tempo, e ad osservarli c'era anche Gianmarco.

De Ioannon sembra aver preso bene il fatto che Solimeno è un nuovo tronista di Uomini e donne, anzi dalle immagini che sono state pubblicate in anteprima appare molto contenta per lui e per l'opportunità che gli è stata data dopo la loro rottura.

vista la clip del momento trono a ciro.... qui ve lo dico: martina scenderà a corteggiarlo ! — letteralmente alla frutta (@_allafrutta) November 3, 2025

Le opinioni degli spettatori

L'abbraccio tra Ciro e Martina è già molto commentato sui social, anzi c'è chi ha iniziato a fare previsioni su quello che potrebbe accadere in futuro negli studi di Uomini e donne.

"Ho visto la clip del momento in cui gli hanno dato il trono e vi dico che lei scenderà a corteggiarlo", "Abbiamo pensato tutti la stessa cosa", "Maria, però, le ha già detto che chiude tutte le porte", "A me è sembrata felice per lui", "Martina deve stare ferma e lontana da lì, il suo futuro è al Grande Fratello Vip", "Stiamo scrivendo tutti la stessa cosa, che lei andrà a corteggiarlo", "Per me è palese che andrà così", si legge su X in queste ore.