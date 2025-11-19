Tra le protagoniste della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, Nicoletta Di Bisceglie ha conquistato il pubblico con la sua interpretazione di Rosa Camilli, la giovane giornalista dal carattere deciso e dal cuore sensibile. Il suo personaggio si è rivelato una figura chiave nelle dinamiche sentimentali e professionali del grande magazzino, soprattutto per il rapporto con Marcello Barbieri. In questa intervista esclusiva a Blasting News, l'attrice si racconta con spontaneità, parlando della sua esperienza sul set, del legame con Rosa e di qualche piccola anticipazione sulle prossime puntate.

'Il rapporto con Marcello è sempre faticoso e coinvolgente'

Nicoletta, Rosa è un personaggio complesso, combattuto tra cuore e carriera. Come l’ha costruita e cosa l’ha affascinata di più di lei?

'La cosa che mi ha affascinato più di Rosa è la sua integrità, ha dei principi molto forti e non si fa mai trascinare nelle cose ma le affronta a testa alta'.

Il legame con Marcello Barbieri è uno dei fili conduttori della trama. Come descriverebbe il rapporto tra Rosa e Marcello e che evoluzione possiamo aspettarci nei prossimi episodi?

'Il rapporto con Marcello è sempre faticoso e coinvolgente, non sanno neanche loro come andranno a finire'.

Spesso Rosa si trova a dover scegliere tra sentimenti e ambizioni professionali.

Quanto si rivede in questa sua determinazione e indipendenza?

'Io sono molto indipendente come persona ma meno determinata soprattutto in amore, mi faccio comandare facilmente dai sentimenti'.

Di Bisceglie: 'Le scene più complicate sono sicuramente quelle emotive'

Nelle ultime puntate, il suo personaggio attraversa momenti di forte emotività. Come vive le scene più intense sul piano umano? Porta qualcosa di sé sul set?

'Le scene più complicate sono sicuramente quelle emotive ma cerco semplicemente di credere a quello che dico e ad ascoltare il mio compagno in scena. Non porto molto di me stessa in queste scene'.

C’è una scena o un episodio che l’ha colpita particolarmente o che considera il cuore del percorso di Rosa in questa stagione?

'Una delle scene di svolta di Rosa quest’anno dovete ancora vederla. Non posso parlarne'.

Il pubblico la sta apprezzando molto. Si aspettava un’accoglienza così calorosa e quali sono i messaggi o le emozioni che più spesso i fan le trasmettono?

'Non mi aspettavo di essere così tanto amata essendo a tratti un personaggio scomodo e la cosa mi fa sentire tanto grata, sono felice che Rosa sia un esempio per molte ragazze'.

'Il set è una vera famiglia'

Il Paradiso delle Signore è una serie corale, ricca di sfumature e relazioni. Com’è il clima sul set e quanto conta il lavoro di squadra per costruire un racconto così credibile e coinvolgente?

'Il set è una vera famiglia e penso che senza questa forte unione non uscirebbe il risultato che vedete'.

Può regalarci qualche piccola anticipazione? Cosa dobbiamo aspettarci da Rosa nelle prossime settimane — più cuore o più ragione?

'Rosa sarà sempre più “ragione”'.

Quando non è sul set, come si descriverebbe Nicoletta Di Bisceglie nella vita di tutti i giorni? C’è qualcosa che la fa staccare completamente dal lavoro e la ricarica?

'Fuori dal set sono una grandissima godereccia, mangio viaggio e mi godo le persone a cui voglio bene. Cucino tanto, mi rilassa'.

Guardando al futuro, ha dei sogni o dei ruoli che le piacerebbe interpretare, magari anche lontani da Rosa Camilli?

'Vorrei sicuramente interpretare tanti ruoli diversi, soprattutto da Rosa che mi ha risucchiata molto, è una donna complicata. A parte gli scherzi mi piacerebbe tanto interpretare un personaggio molto fragile, magari pieno di incertezza. Sarebbe una vera sfida'.