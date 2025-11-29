La vicenda del telefono finito a terra durante il concerto di Elodie [VIDEO]tenuto a Messina continua a far discutere. Dopo video virali, ricostruzioni contrastanti e commenti da parte del giornalista coinvolto, la cantante ha scelto di prendere parola pubblicamente. Lo ha fatto con una storia Instagram breve e diretta: "Puntare il telefono in faccia senza neanche salutare è una roba orrenda. Torniamo agli abbracci e mettiamoci sto telefono nel c**o". Nessuna immagine e nessun riferimento esplicito all’episodio, ma un messaggio che ha subito riaperto il dibattito.

La cantante sembra voler sottolineare un limite ormai labile tra curiosità del pubblico e invasione dello spazio personale, un tema che coinvolge sempre più spesso artisti e personaggi pubblici.

La versione del giornalista e il dibattito in rete

Il gesto avvenuto durante il momento scenografico della vasca d’acqua, nel brano cantato da Elodie, Black Nirvana, aveva portato molti a pensare che si trattasse di un fan troppo vicino al palco. Si è poi scoperto che quel telefono apparteneva al fotoreporter Antonio Caffo, regolarmente accreditato per documentare i primi minuti dello show. Il giornalista ha spiegato di aver operato nel rispetto delle procedure previste per la stampa e di essere stato scambiato per un intruso.

La scena, ripresa da altri spettatori, è diventata virale in pochi minuti e ha generato anche attacchi personali, tanto che l’Ordine dei Giornalisti di Messina è intervenuto chiedendo maggiore tutela. Caffo, pur mantenendo toni distesi, ha ribadito di non aver superato alcun limite e di aver svolto semplicemente il proprio lavoro. Sul web la discussione si è divisa: c’è chi comprende la reazione istintiva della cantante e chi ritiene che, in un contesto professionale, questo tipo di equivoci andrebbe evitato.

Lo sfogo di Elodie e la richiesta di ritorno al contatto umano

Il messaggio pubblicato da Elodie non nomina l’episodio, ma sembra riflettere una stanchezza più ampia: quella nei confronti dei telefoni puntati in ogni occasione, spesso senza nemmeno un saluto o una richiesta.

La cantante, impegnata nel suo tour, non aveva finora commentato l’accaduto, ma con poche parole ha lasciato intendere quanto l’invadenza degli obiettivi – soprattutto quelli dei cellulari – possa generare disagio anche in chi è abituato ai riflettori. Il suo invito a “tornare agli abbracci” richiama la necessità di ristabilire una forma di contatto più autentica, lontana dalla mediazione costante dello schermo. Un messaggio che, pur nato da un episodio specifico, si inserisce in una riflessione più ampia sul rapporto tra pubblico, stampa e artisti nell’era dei social.