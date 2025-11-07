Le anticipazioni di Forbidden Fruit per la settimana dal 10 al 14 novembre, in onda su Canale 5 alle 14, promettono episodi ricchi di colpi di scena e tensioni emotive. Ender si trova in una situazione complicata con suo fratello Caner, mentre il mistero degli orologi di Alihan si risolve finalmente, portando a un inaspettato riavvicinamento con Halit. Nel frattempo, Erim si trova di fronte a una difficile scelta morale, mentre le dinamiche amorose di Zeynep e Dundar si complicano ulteriormente. Alihan, ormai certo delle proprie scelte, annuncia a Ender l’intenzione di proseguire con il divorzio, ferendone l’orgoglio e alimentando la sua collera.

Ender chiede scusa pubblicamente, ma Yildiz trama nell'ombra

Ender si ritrova ad affrontare le conseguenze delle sue azioni passate. Dopo un acceso confronto con Caner, scopre che è stata Yildiz a incastrarla, facendo sparire Gulden per evitare che la verità venisse a galla. Costretta a salvare la faccia, Ender chiede pubblicamente scusa a Emir per riconquistare la fiducia di suo fratello. Parallelamente, Yildiz tenta di imitare Ender chiedendo scusa a Zeynep, ma le sue parole suonano vuote finché non interverrà per convincere Hakan a perdonare Irem.

Alihan scopre la verità sugli orologi e si riavvicina a Halit

Alihan, ancora sconvolto per la scoperta dei due orologi identici, si confida con Hakan.Alla fine, Halit rivela che il secondo orologio apparteneva al suo primo socio, che era anche l'amante della madre di Alihan.

Questo chiarimento dissolve le tensioni tra Alihan e Halit, portando i due uomini a una riconciliazione. Con il cuore più leggero, Alihan comunica a Ender di voler procedere con il divorzio, suscitando in lei rabbia e delusione.

Erim di fronte a una difficile scelta e Zeynep rifiuta Dundar

Erim viene messo alla prova quando Ilayda gli chiede un aiuto finanziario per la madre malata. Quando Halit rifiuta di aiutarlo, il giovane si trova in un dilemma tra il desiderio di sostenere un'amica e la lealtà verso la famiglia. Intanto, la storia d'amore di Dundar con Zeynep non decolla come sperato. Nonostante una romantica dichiarazione d'amore, Zeynep lo vede solo come un amico e decide di dare un'altra possibilità ad Alihan, che intanto ha già preparato i documenti per il divorzio da Ender.

Nella puntata precedente di Forbidden Fruit

Nella puntata precedente di Forbidden Fruit, andata in onda venerdì 7 novembre, Emir e Caner erano determinati a scoprire chi si celasse dietro le calunnie di Gulden. Con l'aiuto di Yildiz, che offre un'ingente somma di denaro a Gulden per far emergere la verità, scoprono che dietro l'inganno c'è Ender. Caner, scioccato dalla rivelazione, deve affrontare il tradimento della sorella, mentre Yildiz utilizza la situazione a suo favore, manipolando le circostanze per i propri scopi.