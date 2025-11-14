Le nuove puntate di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 da lunedì 17 a venerdì 21 novembre alle 14, promettono di tenere gli spettatori con il fiato sospeso tra intrecci di potere, amori in crisi e colpi di scena. Yildiz e Alper si avvicinano sempre di più, mentre Halit ripone la sua fiducia in Zeynep, nominandola co-presidente. Nel frattempo, la situazione tra Alihan ed Ender diventa tesa quando quest'ultima decide di annullare il divorzio, lasciando Alihan distrutto. Infine, un furto complica ulteriormente le cose, coinvolgendo Ender, Caner e Dundar in una corsa contro il tempo per recuperare un cellulare compromettente.

Yildiz e Alper: un'amicizia che potrebbe diventare qualcosa di più

Yildiz sembra trovare nuova linfa vitale grazie all'incontro con Alper, il nuovo istruttore di palestra. Tra i due nasce una complicità che va oltre l'allenamento, evolvendo in uno scambio continuo di messaggi che potrebbe preludere a qualcosa di più di una semplice amicizia. Tuttavia, la vita di Yildiz è tutt'altro che semplice, considerando che Ender non smette di metterle i bastoni tra le ruote, tentando di ricattarla per allontanare Zeynep. Yildiz, però, non si lascia intimidire e chiede aiuto a Dundar per neutralizzare Ender.

Alihan tra disperazione e speranza

Alihan si trova in un momento di crisi profonda. La decisione di Ender di non concedere il divorzio lo getta nello sconforto, portandolo a un eccesso di alcol.

Hakan, suo amico fidato, corre in suo soccorso, ma la situazione è critica. Il confronto con Ender si fa inevitabile e, dopo una discussione accesa, Alihan decide di allontanarsi, cercando di lasciare alle spalle il dolore e la delusione. Tuttavia, Ender non ha intenzione di mollare la presa e continua a complottare alle sue spalle.

Il furto del cellulare e le conseguenze per Ender

In un crescendo di tensione, Ender subisce il furto del suo cellulare, che finisce nelle mani di Dundar. Questo imprevisto calma temporaneamente Yildiz, ma Ender non si arrende e incarica Caner di recuperare il dispositivo. La situazione si complica ulteriormente quando Caner si rivolge a Dundar per recuperare il cellulare, ma quest'ultimo decide di consegnarlo a Yildiz.

Nel frattempo, Erim e Ilayda si trovano nei guai con la legge a causa di un anello rubato, ma riescono a evitare il peggio grazie alla decisione della proprietaria di non denunciare l'accaduto. Tuttavia, Halit non prende affatto bene la situazione e la sua reazione è di pura rabbia.

Nella puntata precedente di Forbidden Fruit

Nelle puntate precedenti di Forbidden Fruit, Dundar aveva tentato di dichiararsi a Zeynep durante una cena romantica organizzata con l'aiuto di Kurban, ma il suo amore non era ricambiato. Zeynep, invece, aveva deciso di dare un'altra possibilità ad Alihan, che si stava preparando a divorziare da Ender. Nel frattempo, Zehra e Kemal avevano scelto di trasferirsi a casa di Halit, nonostante le minacce di Yildiz. Lila, sconvolta dalle scoperte su Emir, aveva chiuso con lui, rivelando a Halit la sua identità segreta.