Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit annunciano grandi novità in vista per la sorella di Yildiz. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Zeynep convolerà a nozze con Alihan e, dopo il matrimonio, la coppia deciderà di trasferirsi negli Stati Uniti. La decisione dei novelli sposi maturerà a causa delle continue tensioni familiari e, tra queste, una delle ultime vedrà protagonista Zerrin, che chiederà alla cognata di restituirle la spilla donata in occasione del suo recente matrimonio.

Zeynep restituisce la spilla a Zerrin, ma non lo dice ad Alihan

Nelle prossime puntate, Zeynep, ormai sposata con Alihan, dovrà affrontare un momento difficile con la cognata Zerrin. Quest’ultima si presenterà a casa sua per chiederle di restituire la spilla che le aveva donato il giorno delle nozze. La motivazione ufficiale sarà che l’oggetto, appartenuto alla defunta madre, dovrà essere indossato dalla figlia Lila nel giorno del suo matrimonio. Zeynep, seppur ferita dalla richiesta, accetterà di ridare la spilla e deciderà di non raccontare nulla ad Alihan. La giovane comprenderà che dietro il gesto della cognata si celano le tensioni familiari e le chiacchiere che continuano a minare la serenità della coppia.

Alihan e Zeynep si trasferiscono negli Stati Uniti

La pressione delle rispettive famiglie e l’atteggiamento ostile di Zerrin spingeranno Alihan a maturare una decisione importante. Convinto che né i suoi parenti né quelli di Zeynep riusciranno mai a rispettare la loro relazione, proporrà alla moglie di lasciare Istanbul e trasferirsi negli Stati Uniti. I due novelli sposi, che non hanno mai avuto modo di vivere nemmeno la luna di miele, sceglieranno così di iniziare una nuova vita oltreoceano, lontano dalle interferenze e dai conflitti familiari. Sarà una partenza improvvisa che sorprenderà tutti, ma che consentirà alla coppia di costruire finalmente la propria quotidianità in un clima di serenità.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ender e Caner hanno litigato

Nei precedenti episodi di Forbidden Fruit trasmessi su Canale 5, Ender ha litigato con il fratello Caner, che l’ha accusata di essere la causa del licenziamento del suo amico e coinquilino Emir. Nel frattempo, Alihan ha scoperto che l’amante di sua madre non era Halit, bensì il socio di quest’ultimo. Il malinteso è stato chiarito quando il signor Argun ha mostrato ad Alihan l’orologio del suo defunto socio, sul quale era incisa la stessa data che Alihan aveva notato sull’orologio visto al compleanno di Erim. Pertanto, non essendoci più i presupposti per rovinare Halit, Alihan ha deciso di porre fine alla guerra contro l’imprenditore, chiudendo il suo matrimonio fittizio con Ender.

Tuttavia, quest’ultima non ha affatto preso bene la richiesta di divorzio e si è rifiutata di firmare le carte. La vendetta di Ender non si è fermata lì, poiché la spietata madre di Erim ha ingannato il consorte, facendogli credere di avere trascorso una notte di passione con lei mentre era ubriaco. L'incontro intimo non c'è stato, ma poco importa, poiché la spietata ex signora Argun ha fatto scatti compromettenti nel letto con suo marito. Parallelamente, Zehra e Kemal sono andati a vivere, dopo le nozze, a Villa Argun a causa dei lavori di ristrutturazione della loro abitazione. Yildiz, invece, non ha preso bene la situazione e non ha gradito l’idea di dover vivere sotto lo stesso tetto con il suo ex marito.