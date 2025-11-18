Negli appuntamenti della soap Forbidden Fruit in onda da lunedì 24 a sabato 29 novembre 2025, Ender Celebi (Sevval Sam) chiederà a Kemal (Sarp Can Köroğlu) di unire nuovamente le loro forze, se vorrà tornare al fianco dell'ex moglie Yildiz Yilmaz (Eda Ece).

Alihan fa infuriare Zeynep

Emir e Caner faranno vedere a Zeynep alcune foto che la ritraggono in un locale insieme a Hakan, e le diranno che sono state pubblicate in un articolo. Dopo aver appreso che potrebbe esserci una relazione segreta tra i due, Alihan fingerà indifferenza quando Hakan tenterà di spiegargli di avere soltanto un rapporto di amicizia con la sua ex.

Nel frattempo, Yildiz dirà a sua sorella Zeynep di aver visto degli scatti compromettenti di Alihan nel cellulare di Ender. Convinta che il suo ex si sia lasciato andare alla passione con la moglie, Zeynep si venderà chiedendo al finto fidanzato Dundar di sposarla. [VIDEO]

Alihan rimarrà sconvolto nel corso di una cena di famiglia organizzata da Yildiz, quando verrà a conoscenza del fidanzamento ufficiale di Zeynep e Dundar, il quale intanto sarà infastidito dal rapporto tra la sua promessa sposa e Hakan. Intanto, Ender sarà ancora determinata a non divorziare da Alihan, che invece farà infuriare Zeynep per aver detto a Dundar che lei non lo ama.

Kemal geloso di Yildiz, Mustafa bussa alla porta dell'ex moglie Asuman

Spazio anche a Kemal, che tenterà di riavvicinarsi a Yildiz, proprio quando Lila entrerà nella stanza della matrigna. Inoltre, pur essendosi sposato con Zehra, Kemal non nasconderà la sua gelosia, appena noterà la sintonia tra Yildiz e il personal trainer Alper.

Successivamente, Yildiz dirà a Kemal di sapere che è stato lui a regalarle dei fiori fingendosi Arpel, sotto lo sguardo di Caner. Ender approfitterà della situazione, per proporre una nuova alleanza a Kemal: vorrà aiutarlo a riconquistare Yildiz.

Per finire, dopo essere stato scagionato, Mustafa busserà alla porta dell'ex moglie Asuman e oltre a pretendere di sapere dove si trova la loro figlia Yildiz, farà capire di non essere il padre biologico di Zeynep, che in realtà è il frutto di una relazione del passato della madre.

Riepilogo sulla precedente alleanza tra Ender e Kemal

In precedenza, determinata a tornare con l'ex marito Halit, Ender si era alleata proprio con Kemal, il quale in passato era stato sposato con Yildiz soltanto un giorno. Per non destare alcun sospetto, Ender aveva assunto Kemal come autista personale del figlio Erim. Dopo essersi licenziato e non essere riuscito a convincere l'ex moglie Yildiz a fuggire con lui, Kemal ha svelato la sua vera identità ad Halit, facendolo andare su tutte le furie.