Cambio di programmazione per Forbidden Fruit nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 a partire da sabato 22 novembre 2025.

Le novità riguarderanno l'approdo della serie turca anche nel fine settimana di Canale 5, precisamente da sabato pomeriggio.

La serie farà da traino all'appuntamento con La forza di una donna, che verrà ridotta di un'ora rispetto alla programmazione delle scorse settimane.

Come cambia la programmazione di Forbidden Fruit dal 22 novembre su Canale 5

Il palinsesto del sabato pomeriggio di Canale 5 subirà delle sostanziali modifiche dal 22 novembre, quando verrà inserita anche una puntata di Forbidden Fruit.

I vertici Mediaset, per risparmiare episodi de La forza di una donna ed evitare che si arrivi velocemente al gran finale della soap, hanno scelto di ridurre la durata degli episodi che vanno in onda al sabato.

Da questa settimana la serie sarà trasmessa per un'ora dalle 15:30 alle 16:30 circa, seguita come sempre da Verissimo.

La durata della soap opera viene allungata nel weekend di Canale 5

Forbidden Fruit, invece, erediterà lo slot orario che va dalle 14:30 alle 15:30, trainato dal consueto episodio con la soap americana Beautiful.

A differenza della programmazione feriale, gli spettatori della serie turca potranno assistere alla messa in onda di una puntata più lunga che avrà una durata complessiva di circa un'ora.

Dal lunedì al venerdì, invece, Forbidden Fruit continuerà a essere trasmessa con il consueto episodio breve che sarà in onda dalle 14:10 alle 14:45, per poi cedere la linea a Uomini e donne.

La nuova sfida Auditel che attende Forbidden Fruit al sabato pomeriggio

In attesa di scoprire come se la caverà al sabato pomeriggio, la media Auditel di Forbidden Fruit in questi mesi autunnali di programmazione è di oltre 2 milioni di spettatori al giorno, pari a uno share che oscilla tra il 18 e il 20%, con punte che hanno raggiunto anche il 22%.

Al sabato pomeriggio, invece, la soap dovrà vedersela contro il talk show Bar Centrale trasmesso su Rai 1, che in queste prime settimane di messa in onda si è fermato a una media di 1,3 milioni di spettatori, pari all'11% di share.

A seguire si scontrerà per circa mezz'ora con Passaggio a Nord-Ovest, il programma di divulgazione culturale e scientifica condotto da Alberto Angela, inferiore a un milione di spettatori pari al 9-10% di share.

Una sfida che, dal punto di vista numerico, non dovrebbe affatto intimorire la serie turca, forte del suo pubblico.