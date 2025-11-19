Nel corso degli episodi di Forbidden Fruit, in onda prossimamente su Canale 5, Zeynep Yildiz entrerà in difficoltà a causa dei problemi coniugali sorti tra Halit e Yildiz. Alihan Tasdemir proporrà alla moglie di lasciare Istanbul alla volta degli Usa. La richiesta sarà subito accettata dalla donna.

Tutti girano le spalle a Zeynep e Yildiz

Alihan e Zeynep verranno travolti dai problemi coniugali tra Yildiz e Halit. L'impresario deciderà di divorziare dalla moglie, dopo che Erim verrà ferito da un colpo di pistola di Mustafa. Yildiz cercherà di fare pace con suo marito, ma lui non vorrà sentire ragioni.

Nel frattempo, tutti vorranno prendere le distanze dalle sorelle Yilmaz compresa Zerrin. Quest'ultima chiederà a Zeynep di restituirle una spilla che le aveva regalato in occasione delle nozze con Alihan. Zerrin inventerà la scusa che è giusto che l'oggetto lo indossi sua figlia Lila nel giorno del suo matrimonio. Zeynep apparirà turbata dal gesto della cognata e da quanto fatto da Mustafa nei confronti di Erim.

Zeynep accetta di trasferirsi negli Usa con Alihan

Alihan andrà su tutte le furie quando scoprirà cosa ha fatto Zerrin e pretenderà che nessuno dei suoi parenti si immischi nelle sue problematiche di coppia. A un certo punto, Alihan proporrà di trasferirsi negli Usa a Zeynep, che accetterà.

Yildiz non opporrà resistenza, capendo che sua sorella ha bisogno di tranquillità come Zerrin, che riuscirà a fare pace con i coniugi Tasdemir all'ultimo istante. Questo comporterà l'uscita di scena dei due attori Onur Tuna e Sevda Erginci, anche se per lei sarà solo un addio momentaneo poiché ricomparirà nell'ultima stagione di Forbidden Fruit.

Ender ha messo in azione un piano diabolico ai danni di Tasdemir

Negli ultimi episodi di Forbidden Fruit, Ender ha rifiutato di firmare le carte del divorzio davanti all'avvocato e Alihan, che è apparso molto triste per aver deluso nuovamente Zeynep. Tasdemir ha chiamato Hakan per sfogare i suoi patemi amorosi. L'uomo ha finito per bere più del dovuto per superare il dolore dell'ennesimo allontanamento da Zeynep. Hakan ha portato l'amico a casa, dove ha trovato Ender ad accoglierli.

La donna ha organizzato un piano diabolico quando ha visto Alihan in quello stato.

Yildiz, invece, ha chiesto aiuto a Dundar per rendere inoffensiva Ender, che nel frattempo ha lasciato l'abitazione soddisfatta di aver portato a termine il piano di vendetta.

Infine, Erim e Ilayda sono finiti nei guai con la giustizia. La ragazza è stata accusata di aver rubato l'anello di una cliente di un ristorante dov'era andata a pranzare insieme al figlio di Halit.