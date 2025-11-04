Le trame delle puntate di Forbidden Fruit, in onda dal 10 al 14 novembre su Canale 5, rivelano che Yildiz Yilmaz proverà a ricucire il rapporto con sua sorella Zeynep (Sevda Erginci). Ender Celebi (Şevval Sam), invece, non prenderà bene la decisione di Alihan Tasdemir di chiederle il divorzio.

Yildiz chiede scusa a Zeynep

Caner incolperà Ender di essere la responsabile del licenziamento di Emir. La donna scoprirà che è stata Yildiz a incastrarla e per questo rintraccerà Gulden per fornirle le prove della sua estraneità ai fatti. Ender andrà incontro a una brutta sorpresa: scoprirà che Yildiz ha provveduto a far sparire Gulden.

Nonostante questo, la donna sarà costretta a porgere le scuse pubbliche a Emir per riconquistare la fiducia di Caner. Allo stesso tempo, Yildiz imiterà Ender, chiedendo scusa a Zeynep. Quest'ultima perdonerà la sorella solo dopo che avrà parlato con Hakan.

Alihan (Onur Tuna), invece, mostrerà a Hakan gli orologi identici ricevuti da Halit. Sarà vittima di sensi di colpa quando capirà che Argun non era l'amante di sua madre. Halit confiderà che il secondo orologio era di Tuncer, colui che in passato aveva avuto una tresca con la madre di Alihan. I due sotterreranno l'ascia di guerra.

Alihan dice a Ender di voler chiedere il divorzio

Ilayda rivelerà a Erim che sua madre necessita di cure molto costose, che non è in grado di sostenere.

La ragazza chiederà un prestito al ragazzo, che accetterà di aiutarla chiedendo del denaro a Halit.

Alihan, invece, dirà a Ender di volere il divorzio. La donna reagirà con rabbia sentendosi sfruttata. Erim sarà molto turbato dai continui stravolgimenti familiari.

Zehra e Kemal decideranno di ristrutturare l'abitazione e per questo troveranno ospitalità da Halit, turbando Yildiz.

Hakan ha deciso di mettere fine alla storia d'amore con Irem

Nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda su Canale 5, Hakan ha lasciato Irem dopo aver scoperto le sue bugie. Kemal e Zehra, invece, sono diventati marito e moglie nonostante il piano di Yildiz per sabotare le nozze con l’aiuto della cugina. Yildiz ha poi riversato la sua rabbia contro Ender, che ha giurato vendetta.

Anche Caner ha ritenuto che la sorella fosse andata oltre.

Successivamente, Zeynep ha cercato di parlare con Hakan per convincerlo a fare pace con Irem. La donna, però, è apparsa troppo assorbita dalle tensioni familiari per concentrarsi sulla sua finta relazione con Dundar.