Negli episodi di Forbidden Fruit dall’1 al 6 dicembre 2025, Ender concederà il divorzio ad Alihan. Zehra si dispererà dopo aver sorpreso il marito Kemal con un’altra.

Zeynep rassicura Dundar

Per liberarsi di Kemal, Yildiz farà vedere ad Halit alcuni scatti che lo ritraggono con Ender, ma non riuscirà nel suo intento. Inoltre, Yildiz si difenderà, quando Zerrin e Lila la accuseranno di tradire il marito con Kemal.

Intanto, Dundar dirà ad Alihan di essere infastidito dal legame tra Zeynep e Hakan. Tuttavia, Zeynep rassicurerà il suo futuro marito Dundar, dicendogli che lei e Hakan sono solo amici.

In seguito, Dundar si presenterà a casa di Yildiz con la sua famiglia per chiedere la mano di Zeynep in maniera ufficiale, la quale sbaglierà a invitare anche Caner. Quest'ultimo infatti sconvolgerà la madre di Dundar, appena rivelerà i segreti degli Argun.

Yildiz fa una trappola a Kemal

Nel contempo, dopo aver perso tanti soldi, Kemal chiederà ad Halit di voler riavere il capitale investito nella sua società. Kemal finirà per litigare con Halit e Zehra non riuscirà a farli riconciliare.

Ben presto, Yildiz farà credere a Caner di avere una tresca con Kemal. Il piano della ragazza funzionerà, dato che Caner farà sapere a Ender di aver scoperto che Kemal e Yildiz si sono dati appuntamento in un albergo.

In realtà, Yildiz tenderà una trappola a Kemal, facendolo sorprendere da Ender, Halit e Zehra con un’altra donna. Anche se punterà il dito contro Yildiz, Kemal non convincerà la moglie Zehra, la quale crederà di essere stata tradita.

Alihan furioso con sua sorella Zerrin

Intanto, Ender prometterà a Zerrin di divorziare da suo fratello Alihan, solo se le cederà le azioni che ha affidato ad Halit. Poco dopo, Ender e Alihan firmeranno l’accordo di separazione. A quel punto, Ender interromperà una riunione nell'azienda nell'ex marito Halit e annuncerà di possedere il 15% delle azioni.

Appena Alihan e Halit esigeranno delle spiegazioni, Zerrin preciserà di aver ceduto al ricatto di Ender per convincerla a mettere fine al matrimonio con il fratello.

A proposito di Alihan, intitolerà il vivaio finanziato dalla Argun Holding a nome di Zeynep e continuerà ad avercela con Zerrin per aver ceduto le sue quote a Ender.

Riepilogo: Zehra aveva sospettato di essere tradita da Kemal

Dopo aver visto Irem, la fidanzata di Hakan, nascondere una lettera nella giacca di Kemal, Zehra ha cominciato a sospettare di essere tradita dal fidanzato. Per chiarire i suoi dubbi, Zehra ha deciso di pedinare Kemal, e ben presto ha scoperto di essere stata vittima di un inganno orchestrato da Ender e Yildiz per sabotare il suo matrimonio.