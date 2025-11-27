Gli episodi inediti di Forbidden Fruit, in onda da lunedì 1° a sabato 6 dicembre su Canale 5, vedranno Ender firmare i documenti del divorzio da Alihan in cambio del 15% delle azioni della holding di Zerrin. Una mossa che farà arrabbiare e non poco sia Alihan che Halit. Intanto, Kemal finirà nei guai: non solo perderà il suo patrimonio per un investimento sbagliato, ma cadrà nella trappola di Yildiz, che lo farà passare come un traditore.

Ender concede il divorzio ad Alihan in cambio delle azioni di Zerrin

Alihan non saprà più come fare per riuscire a liberarsi di Ender, la quale continuerà a rifiutarsi di concedergli il divorzio.

Vedendo il fratello in crisi, Zerrin prenderà in mano la situazione e incontrerà Ender per convincerla a lasciare libero Alihan. Le due donne riusciranno a trovare un accordo: Ender le prometterà di divorziare in cambio delle azioni della holding in possesso di Zerrin. La sorella di Alihan cederà il suo pacchetto azionario a Ender, la quale manterrà la promessa e firmerà i documenti del divorzio da Alihan. Quest'ultimo, così come Halit, scoprirà che Ender è diventata azionista dell'azienda quando lei farà irruzione durante una riunione del consiglio di amministrazione annunciando di essere entrata in possesso del 15% delle azioni. Alihan e Halit saranno basiti e convocheranno Zerrin per avere spiegazioni.

La donna dirà loro di aver ceduto le quote solo per convincere Ender a firmare il divorzio da Alihan.

Kemal nei guai: finisce sul lastrico e viene accusato di tradimento

Kemal sarà sempre più angosciato a causa di un investimento sbagliato che lo ha lasciato senza soldi. Cercherà di minimizzare con Zehra e nel frattempo tenterà di riottenere il capitale che aveva investito nella società di Halit tempo prima. Yildiz, nel frattempo, metterà a punto un piano per liberarsi di Kemal e lo attirerà in una camera di albergo, facendogli credere di essere pronta a concedersi a lui. Tuttavia, Yildiz farà in modo che anche Zehra e Halit vengano a sapere di questo incontro, grazie a una soffiata di Caner ed Ender.

Kemal cadrà in trappola, visto che Yildiz uscirà dalla stanza facendo entrare un'altra donna. La scena che si troveranno di fronte Halit e Zehra non lascerà dubbi: Kemal è un traditore. A nulla varranno i tentativi dell'uomo di difendersi accusando Yildiz.

Forbidden Fruit in onda anche il sabato pomeriggio

Dallo scorso 22 novembre, la soap con Alihan e Zeynep va in onda anche il sabato pomeriggio a partire dalle 14:30 e fino alle 15:30, lasciando poi spazio a La forza di una donna. Un appuntamento extra che si aggiunge a quelli di consueto trasmessi dal lunedì al venerdì e che permetterà di accelerare la narrazione di Forbidden Fruit in vista del finale della seconda stagione.