Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Yigit scoprirà di essere il figlio di Ender dopo aver letto una lettera da parte della defunta madre. Il ragazzo giurerà di vendicarsi della donna quando scoprirà che è in possesso di grandi agi a differenza di lui che ha vissuto nella miseria e con un padre violento.

Yigit vuole vendicarsi di Ender

Kaya crederà erroneamente di essere il padre di Erim, che nel frattempo verrà ferito da un colpo di pistola esploso da Mustafa, il padre di Yildiz.

Lontano da Istanbul, Yigit soffrirà terribilmente per la morte della madre. In questa circostanza, il ragazzo verrà a sapere di essere stato adottato leggendo una lettera, corredata da una foto di Ender. Yigit deciderà di vendicarsi quando scoprirà che la sua vera madre è ricchissima ed è stata sposata in passato con Halit. Il giovane inizierà a provare una forte gelosia nei confronti di Erim per essere stato cresciuto negli agi a differenza di lui.

Yigit ottiene un lavoro all'Argun holding

Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Yigit ignorerà per quale motivo Ender ha dovuto abbandonarlo alla nascita. Il giovane ripenserà poi a tutte le sofferente subite da parte di un padre violento che l'ha picchiato per tutta la vita.

Yigit, a questo punto, farà il suo arrivo all'Argun holding in cerca di un'occupazione. Il nuovo arrivato incontrerà Kaya, che lo aiuterà ad avere un colloquio di lavoro con Tulin che inizialmente rifiuterà di assumerlo perché in possesso solo di un diploma.

Nel frattempo, Yildiz inizierà a sfogliare alcuni fogli posti sulla scrivania dell'impiegata. Yigit dimostrerà di conoscere cosa c'è scritto in ogni pagina del fascicolo, sorprendendo e convincendo Tulin a procedere all'assunzione. Il giovane non riuscirà ad incontrare Ender, rimasta a casa per vegliare su Erim ancora convalescente dopo la sparatoria. Nonostante questo, Yigit studierà un modo per incontrare la madre.

Zeynep ha rifiutato di fare pace con Yildiz

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio novembre su Canale 5, Emir e Caner hanno indagato sul gesto di Gulden, scoprendo che dietro l'inganno c'è la mano di Ender. Caner ha affrontato la sorella dopo aver scoperto che Emir è stato licenziato a causa sua anche se la verità era un'altra. Yildiz ha architettato tutto, facendo ricadere la colpa su Ender. Quest'ultima ha cercato di rintracciare Gulden per dimostrare la propria innocenza ma Yildiz ha provveduto a farla sparire.

Zeynep, invece, ha rifiutato di fare pace con la sorella, dicendole che l'avrebbe perdonata solo in caso di riappacificazione tra Irem e Hakan.