Nelle puntate della soap turca Forbidden Fruit che verranno trasmesse su Canale 5 dal 17 al 21 novembre 2025, Erim verrà arrestato con l'accusa di furto. Sua madre Ender, invece minaccerà Yildiz, con un audio in grado di dimostrare che si erano alleate per impedire le nozze di Kemal e Zehra.

Yildiz in sintonia con Alper, Alihan si rifugia nell’alcol

Yildiz comincerà a frequentare Alper, il nuovo istruttore della palestra, con la quale sarà in sintonia. Intanto, dopo la richiesta di Alihan di divorziare, Ender comincerà a ricattare Yildiz per sbarazzarsi di Zeynep.

In particolare, Yildiz dovrà far credere a sua sorella Zeynep che Ender e Alihan si amino veramente, in caso contrario, la sua rivale farà ascoltare a suo marito Halit la registrazione in grado di incastrarla.

Intanto, disperato per aver deluso nuovamente la sua ex fidanzata Zeynep, Alihan si sfogherà rifugiandosi nell’alcol.

Yildiz chiede aiuto a Dundar

Il giorno seguente, Alihan se ne andrà via di casa, dopo aver litigato con Ender. Yildiz invece, per non piegarsi al ricatto di Ender, chiederà aiuto a Dundar. Ben presto, Ender verrà derubata e il suo cellulare (contenente le fotografie che la ritraggono in intimità con Alihan) finirà nelle mani di Yildiz grazie a Dundar.

Infine, Erim e la fidanzata Ilayda finiranno al comando di polizia con l’accusa di aver rubato un anello, ma verranno liberati subito.

Riepilogo sull’alleanza tra Ender e Yildiz per separare Kemal e Zehra

In precedenza, Ender e Yildiz avevano unito le forze per sabotare il matrimonio di Kemal e Zehra. Per riuscire nel loro intento, le due rivali erano arrivate a coinvolgere Irem, la cugina di Zeynep e Yildiz.

A seguito delle nozze a sorpresa di Kemal e Zehra, su tutte le furie per essere stata lasciata dal fidanzato Hakan, Irem ha accusato Yildiz di averla usata. Zeynep è rimasta delusa dal comportamento della sorella Yildiz, al punto da arrivare a mettere fine al loro rapporto. Intanto, Zeynep ha continuato a fingersi fidanzata con Dundar, soltanto per scatenare la gelosia dell’ex fidanzato Alihan. Quest’ultimo, intanto, è rimasto sconvolto, quando Halit gli ha rivelato che in realtà la sua defunta madre aveva tradito il marito con un suo amico recentemente scomparso.

Infine, Ender si è presa gioco del marito Alihan, visto che ha approfittato della sua debolezza, per fargli credere che hanno consumato il loro matrimonio, dopo avergli scattato delle fotografie compromettenti a letto insieme.