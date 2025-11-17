Le trame delle puntate di Forbidden Fruit, in onda da lunedì 24 a venerdì 28 novembre in prima visione su Canale 5, raccontano che Halit Argun vorrà mandare suo figlio Erim in un college inglese per allontanarlo dalle cattive amicizie. Kemal, invece, sarà geloso del feeling nato tra Yildiz e il suo personal trainer.

Halit vuole spedire Erim a studiare a Londra

Halit avrà intenzione di mandare Erim a Londra a studiare in un collegio per allontanarlo dalle cattive compagnie. Ender non sarà inizialmente d'accordo con la scelta dell'ex marito, anche se poi cambierà idea.

Nel frattempo, la donna continuerà la sua battaglia personal contro Yildiz, confessando a Kemal che la sua ex moglie ha una storia d'amore con il suo personal trainer. Allo stesso tempo, Yildiz continuerà a mostrarsi agli occhi di Kemal come la moglie devota. Il comportamento della donna non passerà inosservato agli occhi di tutti quanti.

Kemal geloso del feeling tra Yildiz e il suo personal trainer

Emir (Baris Aytac) e Caner mostreranno a Zeynep alcune foto compromettenti scattate a lei e Hakan in un locale. I giornali scandalistici metteranno in giro la voce di una possibile storia d'amore tra i due.

Kemal, intanto, cercherà di avvicinarsi nuovamente a Yildiz mentre si troveranno in camera da soli, ma verranno sorpresi da Lila.

Il giorno seguente, l'uomo e Zehra si iscriveranno alla palestra di Yildiz. Kemal sarà così geloso del feeling dell'ex moglie con il personal trainer da parlarne male con Halit.

Zehra e Kemal sono andati ad abitare a casa di Halit e Yildiz

Nelle ultime puntate di Forbidden Fruit, Halit e Alihan hanno annunciato di aver fatto pace. Alihan ha quindi deciso di chiedere la separazione da Ender, che non l'ha presa bene. Erim è apparso molto turbato dai continui cambiamenti della sfera familiare.

Dundar, invece, ha organizzato una cena a lume di candela con l'aiuto di un complice per dichiarare il suo amore a Zeynep, ma lei non ricambia il sentimento: lo considera solo un amico. La donna ha concesso una seconda chance ad Alihan, che ha già pronti i documenti per il divorzio da Ender.

Lila, intanto, ha avuto uno scontro con Emir perché ha scoperto che è uscito con altre ragazze. Zehra (Şafak Pekdemir) e Kemal, invece, hanno preso alloggio a casa di Halit, nonostante le minacce ricevute da Yildiz. Quest'ultima è apparsa molto infastidita dalla presenza dei due novelli sposi, giunti momentaneamente a stare da lei in attesa della fine dei lavori di ristrutturazione del loro appartamento.