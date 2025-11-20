Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit, in programma tra qualche settimana su Canale 5, raccontano che Halit caccerà Yildiz Yilmaz dalla sua tenuta, dopo essere caduto in una trappola organizzata da Ender e Sevda. L'imprenditore crederà, infatti, che la sua consorte abbia pagato la sua segretaria per sedurlo ed ottenere, di conseguenza, un divorzio vantaggioso.

Halit concede una seconda chance al rapporto con Yildiz

Halit metterà fine alle nozze con Yildiz a causa dei problemi causati dalla sua famiglia. L'imprenditore sarà provato dal ferimento di suo figlio Erim, raggiunto da un colpo di pistola esploso da Mustafa.

Yildiz riuscirà comunque ad ottenere un'altra possibilità da Halit. La donna scoprirà che Zehra ha una storia segreta con Caner e minaccerà di raccontare tutto a suo padre se non convincerà Erim e Lila a far ritorno a casa. Halit darà così una nuova chance al rapporto con sua moglie, dopo aver riunito tutta la famiglia sotto lo stesso tetto. Nel frattempo, Ender corromperà Sevda offrendole del denaro affinché faccia delle avances ad Halit, che non risulterà affatto insensibile al suo fascino. La segretaria riceverà da Celebi delle istruzioni ben precise, arrivando a comunicare all'imprenditore di essere stata assunta da Yildiz per farlo cadere in tentazione ed ottenere un divorzio vantaggioso.

Halit caccia sua moglie da casa sua

Halit, intanto, ordinerà a Sitki di spiare Yildiz per informarlo di ogni sua mossa. Allo stesso tempo, la donna si sentirà minacciata dalle avances di Sevda nei confronti del marito. La sorella di Zeynep incontrerà la segretaria, rimproverandola di averci provato con un uomo sposato. Yildiz consegnerà alla donna una busta piena di soldi per allontanarsi dall'azienda, non sapendo di essere spiata da Sitki. Quest'ultimo darà le foto dell'incontro ad Halit, il quale incontrerà Sevda. La segretaria gli confermerà che Yildiz l'aveva contattata per sedurlo per ottenere un vantaggioso divorzio.

Il piano diabolico porterà al risultato sperato poiché l'impresario caccerà sua moglie di casa.

La donna verrà ospitata a casa di Emir, non potendo più contare sulla presenza di Zeynep, trasferitasi in America con Alihan. Yildiz non si arrenderà a perdere Halit e, per questo, Kaya correrà in suo aiuto.

Ender non ha concesso il divorzio ad Alihan

Nel frattempo, nelle scorse puntate di Forbidden Fruit andate in onda su Canale 5, Ender ha rifiutato di firmare le carte del divorzio da Alihan che, triste e depresso, ha chiamato Hakan per sfogarsi di aver nuovamente deluso Zeynep. L'imprenditore ha bevuto in modo esagerato per superare il dolore della distanza dalla sorella di Yildiz. Hakan ha portato a casa l'amico dove hanno trovato Ender ad accoglierli.