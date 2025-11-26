Le anticipazioni turche della terza stagione di Forbidden Fruit annunciano la misteriosa scomparsa di due protagoniste della soap. Nelle puntate in onda prossimamente su Canale 5, la storia si aprirà con un colpo di scena destinato a sorprendere i telespettatori. Yildiz sarà assente dalle vicende iniziali: ha lasciato la città mentre era incinta, invece Ender verrà creduta morta. La loro assenza segnerà un salto temporale di otto mesi, durante il quale gli equilibri tra i protagonisti cambieranno radicalmente.

Yildiz è incinta e va via

La terza stagione si aprirà con un salto temporale di otto mesi, durante il quale Yildiz avrà lasciato la città incinta.

La sua assenza non sarà casuale: sceglierà di allontanarsi per proteggere se stessa e il bambino che porta in grembo, evitando di restare coinvolta nelle tensioni e nei conflitti che hanno caratterizzato la sua vita fino a quel momento. Questo periodo di lontananza segnerà un cambiamento radicale negli equilibri della soap. La mancanza di Yildiz influenzerà profondamente le relazioni tra gli altri personaggi. Al suo ritorno, la gravidanza diventerà un elemento centrale della trama, portando nuove dinamiche familiari e sentimentali che metteranno alla prova tutti i protagonisti.

La morte presunta di Ender e il suo ritorno

La terza stagione di Forbidden Fruit si aprirà con un colpo di scena drammatico: Ender verrà creduta morta dopo un’aggressione misteriosa.

Un uomo incappucciato la colpirà e la farà cadere nelle acque del Bosforo, lasciando tutti convinti che non sia sopravvissuta. Il suo corpo non verrà ritrovato e la sua assenza alimenterà dolore e sospetti, soprattutto in Halit e nel figlio Erim, che resteranno sconvolti dalla perdita. La convinzione della sua morte destabilizzerà gli equilibri familiari e aprirà la strada a nuove dinamiche tra i protagonisti. Tuttavia, Ender non sarà scomparsa per sempre e tornerà in scena successivamente.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Zeynep ha chiesto a Dundar di sposarla

Nelle precedenti puntate di Forbidden Fruit, andate in onda su Canale 5, Zeynep ha scoperto grazie a una confidenza di Yildiz che Ender possiede sul cellulare uno scatto compromettente in cui appare a letto con Alihan.

Sconvolta per essere stata ingannata ancora una volta dal suo ex fidanzato, Zeynep ha agito d’impulso e, per voltare pagina definitivamente, ha chiesto a Dundar di sposarla. Quest’ultimo ha accettato di buon grado di convolare a nozze, mentre Alihan è stato vittima di un inganno orchestrato da Ender: in realtà non ha trascorso una notte di passione con lei, ma è stato fotografato nel letto mentre era ubriaco. Spazio anche alle vicende di Erim, che è stato obbligato dal padre a trasferirsi a Londra per allontanarsi dalle cattive compagnie che lo avevano portato sulla strada sbagliata.