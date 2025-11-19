Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit annunciano che, nelle puntate in onda prossimamente su Canale 5, la tensione raggiungerà livelli altissimi. Dopo lo sparo che colpirà il giovane Erim, esploso da Mustafa, padre di Yildiz, Halit Argun deciderà di porre fine al suo matrimonio, arrivando a cacciare la consorte di casa.

Mustafa finisce in carcere dopo aver sparato a Erim

Il dramma esploderà quando Mustafa, padre di Yildiz, sparerà un colpo di arma da fuoco contro il giovane Erim, figlio di Halit. L’episodio provocherà uno sgomento enorme all’interno della famiglia Argun: Erim verrà immediatamente soccorso, mentre Mustafa sarà arrestato dalle autorità.

Di fronte a un gesto così grave, Halit non riuscirà a contenere la rabbia e riterrà Yildiz responsabile dei continui problemi causati dalla sua famiglia. La decisione sarà drastica: l’uomo comunicherà alla moglie di voler porre fine al loro matrimonio, convinto che la presenza di Yildiz non porti altro che disgrazie e tensioni.

Halit caccia Yildiz di casa

Nel frattempo, la crisi coniugale si aggraverà ulteriormente quando Ender, determinata a distruggere Yildiz, metterà in atto un piano diabolico. La donna assolderà Sevda, la nuova segretaria di Halit, e la spingerà a provocare l'imprenditore, insinuando che sia stata proprio Yildiz ad assumerla per farlo cadere in tentazione. Sitki, incaricato di sorvegliare la signora Argun, consegnerà a Halit le prove di un incontro sospetto tra Yildiz e Sevda.

Convinto di essere stato manipolato, Halit non avrà più dubbi: caccerà Yildiz di casa e dichiarerà finito il loro matrimonio. La donna, rimasta sola, troverà rifugio da Emir ma sarà determinata a dimostrare la propria innocenza, mentre Ender potrà esultare per il successo del suo intrigo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ender ha ingannato Alihan

Nelle precedenti puntate di Forbidden Fruit, andate in onda su Canale 5, Alihan ha promesso a Zeynep di divorziare in giornata da Ender e di essere quindi libero di tornare ufficialmente insieme a lei. L’imprenditore, però, ha deluso ancora una volta la sua ex fidanzata poiché, una volta arrivato all’appuntamento con gli avvocati, la moglie gli ha rivelato di non voler più concedergli il divorzio.

Per la disperazione, Alihan ha affogato i suoi dispiaceri nell’alcol e, tornato a casa ubriaco, ha ritrovato la consorte che gli ha teso una trappola. Ender, infatti, rifiutata più volte dal consorte, ha scattato delle foto compromettenti al marito mentre dormiva dopo la serata in cui aveva alzato un po’ troppo il gomito. La sorella di Caner si è vestita in modo provocante e, la mattina successiva, ha fatto credere ad Alihan che tra loro ci fosse stato un incontro passionale.