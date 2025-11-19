Le trame delle puntate di Forbidden Fruit in programma dal 24 al 29 novembre in prima visione su Canale 5 raccontano che Zeynep vorrà sposare Dundar per dimenticare una nuova delusione ricevuta da di Alihan. Kemal, invece, apparirà molto geloso del feeling nato tra Yildiz e il suo personal trainer Alper.

Zeynep chiede a Dundar di diventare suo marito

Emir e Caner mostreranno a Zeynep alcune fotografie che la ritraggono insieme ad Hakan in un locale. I due informeranno la loro amica che i giornali scandalistici stanno insinuando che tra di loro ci sia una storia d'amore.

Zeynep, a questo punto, affronterà Hakan in ufficio per poi recarsi insieme in un bar dove incontreranno Alihan. Hakan proverà a spiegare all'imprenditore che con la donna c'è soltanto un rapporto d'amicizia.

Intanto Yildiz confesserà a sua sorella di aver visto alcune foto compromettenti di Ender e Alihan. Zeynep sospetterà che il matrimonio dei coniugi Tasdemir non sia una messinscena e delusa chiederà a Dundar di diventare suo marito. La donna annuncerà la bella notizia ad Yildiz, che la incoraggerà a renderla pubblica nel corso di una cena alla presenza di Alihan.

Kemal è geloso della vicinanza tra Yildiz e Alper

Kemal, invece, cercherà di avvicinarsi ad Yildiz, che temerà che Lila possa raccontare tutto ad Halit.

L'uomo si iscriverà alla palestra frequentata dall'ex moglie dove la vedrà in atteggiamenti complici col personal trainer Alper. Kemal geloso screditerà l'allenatore davanti Halit, descrivendolo come un seduttore. Allo stesso tempo, il signor Argun manderà Lila a vivere con Zerrin per un po' di tempo. La ragazza informerà Emir che i suoi genitori lo vogliono conoscere.

Durante una cena con tutti i famigliari, Yildiz annuncerà il fidanzamento tra Dundar e Zeynep, sconvolgendo Alihan. Ender tenterà di impedire a suo marito di ultimare le pratiche del divorzio.

Ender ha rifiutato di firmare le carte del divorzio

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine novembre su Canale 5, Zeynep ha respinto i tentativi di approccio da parte di Dundar, volendo dare una chance ad Alihan che a sua volta ha deciso di divorziare da Ender.

Yildiz, invece, ha iniziato a messaggiare col nuovo istruttore della palestra.

Alihan ed il suo avvocato, intanto, hanno aspettato Ender per la firma del divorzio ma lei ha rifiutato di sottoscrivere i documenti. La donna è apparsa ancora intenzionata a vendicarsi di Halit ed è convinta che il legame con Alihan non possa essere sciolto. Tasdemir è apparso disperato perché ha deluso nuovamente Zeynep e per questo ha avvisato Hakan, che l'ha trovato profondamente abbattuto.