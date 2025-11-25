Le trame delle puntate di Forbidden Fruit in onda dall'1 al 5 dicembre in prima visione su Canale 5 annunciano che Yildiz Yilmaz proverà a incastrare Kemal, che dimostrerà di avere alcuni problemi economici. Zerrin, intanto, cederà le sue quote a Ender in cambio del divorzio da Alihan Tasdemir (Onur Tuna).

Yildiz prova a incastrare Kemal

Yildiz cercherà d'incastrare Kemal mostrando ad Halit alcune foto che lo ritraggono con Ender. La ragazza respingerà poi le accuse di Zerrin, che la incolperà di aver tradito il marito.

Dundar, intanto, confiderà ad Alihan di essere invidioso del legame sorto tra Zeynep e Hakan.

La giovane rassicurerà il futuro marito che tra lei e il collega c'è soltanto un'amicizia. Successivamente Dundar raggiungerà casa di Yildiz per celebrare la proposta di matrimonio a Zeynep. In questa circostanza, Caner racconterà i segreti della famiglia Argun, scandalizzando la madre di Dundar già contraria al matrimonio tra suo figlio e la sorella di Yildiz.

Zerrin consegna le sue azioni a Ender

Kemal sarà sempre più angosciato a causa della pesante perdita economica subita. L'uomo minimizzerà la situazione con sua moglie Zehra, anche se poi chiederà ad Halit di riavere il capitale investito nella sua società.

Nel frattempo, Ender prometterà a Zerrin che concederà il divorzio ad Alihan se lei le darà le azioni che ha ottenuto grazie al matrimonio con Halit.

I coniugi Tasdemir firmeranno i fogli per la separazione. Ender farà poi irruzione durante la riunione del consiglio, dichiarando di possedere il 15% dell'azienda e quindi di avere potere decisionale. Alihan e Halit convocheranno Zerrin per sapere la sua versione dei fatti dopo aver scoperto che Zerrin ha ceduto le quote all'ex cognata.

Infine Yildiz metterà in azione un piano per far credere a Caner di avere una storia d'amore con Kemal.

Zeynep ha scoperto che i giornali scandalistici credono che abbia una storia d'amore con Canan

Nel frattempo, nelle puntate di Forbidden Fruit recentemente trasmesse in Italia, Zeynep ha scoperto di essere finita al centro di uno scandalo grazie ad una rivelazione di Emir e Caner.

La giovane ha appreso che i giornali scandalistici hanno riportato della sua presunta storia con Hakan. Zeynep ha rassicurato Dundar, dicendogli che il collega è solo un amico.

Kemal, invece, ha provato ad avvicinarsi ad Yildiz ma sono stati sorpresi da Lila. La giovane ha temuto che la figliastra potesse raccontare tutto ad Halit. Infine, Yildiz ha consigliato a Zeynep di rendere pubblico il suo fidanzamento con Dundar nel corso di una cena alla presenza di famigliari ed amici.