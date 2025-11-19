Nelle future puntate della soap turca Forbidden Fruit, Yildiz Yilmaz entrerà nuovamente in crisi con il marito Halit Argun a causa di uno stratagemma di Ender Çelebi. Quando l’uomo d’affari la manderà via dalla sua casa, Yildiz si alleerà con Kaya Ekinci per salvare il proprio matrimonio.
Yildiz ricatta Sevda, Halit colpito da Sevda
Halit dirà a Yildiz di voler divorziare da lei, appena suo figlio minore Erim sarà colpito da un colpo d'arma da fuoco sparato da Mustafa, il padre della moglie. A seguito del trasferimento momentaneo di Halit a casa dell’ex moglie Ender per stare vicino al figlio Erim, Yildiz penserà di ricattare Zehra dopo aver scoperto che ha intrapreso una relazione segreta con Caner.
Yildiz minaccerà la figliastra, chiedendole di far ritornare a casa Lila, Erim e Halit, altrimenti dirà a suo padre che si è fidanzata.
Appena tornerà a casa, Halit avrà un ripensamento, visto che non vorrà più separarsi da Yildiz, scatenando la dura reazione dell’ex moglie Ender. In particolare, quest’ultima corromperà con del denaro Sevda, la nuova segretaria del padre di suo figlio.
Intanto, Halit non rimarrà indifferente al fascino di Sevda.
Yildiz consegna dei soldi a Sevda
Successivamente, Ender avvierà il suo piano, facendo credere all’ex marito Halit che Yildiz abbia assunto Sevda per ottenere un vantaggioso accordo economico di divorzio. Per vederci chiaro, Halit dirà a Sitki di controllare ogni movimento di Yildiz.
Intanto, quest’ultima deciderà di sbarazzarsi di Sevda, dopo aver notato che nutre un interesse per suo marito Halit. In particolare, Yildiz consegnerà una busta piena di soldi a Sevda, in cambio del suo licenziamento dalla Holding Argun. Oltre a cacciare la moglie, Halit le dirà di voler annullare il loro matrimonio, non appena Sitki gli mostrerà le foto del suo incontro con Sevda.
Yildiz non potrà contare sul supporto della sorella Zeynep, per essersi trasferita negli Stati Uniti insieme ad Alihan dopo le nozze a sorpresa. Per questa ragione, Yildiz si farà ospitare da Emir. Ancora una volta, l’obiettivo della ragazza sarà quello di tornare al fianco di Halit. Per riuscire nel suo intento, Yildiz stringerà un’alleanza con Kaya, l’ex amante della rivale Ender.
Un riepilogo: Halit voleva separarsi da Yildiz
Negli episodi precedenti, Halit era stato già intenzionato a separarsi da Yildiz, per avergli nascosto il precedente matrimonio con Kemal.
Tuttavia, Halit aveva preferito rimandare il divorzio per salvaguardare la sua reputazione.