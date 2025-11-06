Gli spoiler degli episodi di Forbidden Fruit, in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Zeynep Yilmaz scoprirà che Alihan Tasdemir le ha raccontato una bugia: le ha nascosto di aver avuto una storia d’amore con Hazal. Sarà Elif a rivelarglielo.

Alihan organizza un matrimonio segreto per Zeynep

Elif tornerà a Istanbul e darà a Zeynep l'impressione di avere un interesse per Alihan. Quest'ultimo negherà ogni tipo di coinvolgimento con la donna, spiegando a Zeynep che tra di loro c'è solo un'amicizia. Allo stesso tempo, Zeynep sarà diffidente nei confronti di Elif, anche quando le regalerà un importante gioiello.

La donna inizierà a credere che Alihan le stia nascondendo qualcosa quando partirà per un viaggio di lavoro di dieci giorni. Zeynep penserà che il fidanzato abbia una tresca con Elif quando anche lei partirà per una trasferta negli stessi giorni. Il mistero avrà presto una risoluzione grazie a Yildiz, che scoprirà che Alihan ha organizzato un matrimonio segreto per la sorella.

Zeynep apprende che Alihan le ha tenuto nascosta l'identità di Hazal

Alihan e Zeynep diventeranno marito e moglie nel giardino della loro nuova villa. Qualche giorno dopo, Elif busserà nuovamente nella vita della coppia, invitandoli a prendere parte a una festa. In questa circostanza, Alihan avrà modo d'incontrare la sua ex fidanzata Hazal.

Non riuscirà a rivelare il passato con la donna a Zeynep. Nel frattempo, quest'ultima inizierà a provare una certa simpatia per Hazal, decidendo di assumerla in azienda nonostante il parere contrario di Alihan. Sarà in questa circostanza che Elif svelerà a Zeynep che Alihan e Hazal hanno avuto in passato un'importante storia d'amore. La bugia dell'uomo non verrà presa bene da Zeynep.

Emir è stato accusato di furto

Negli ultimi episodi di Forbidden Fruit, Alihan ha faticato a mantenere in piedi il matrimonio con Ender, poiché la donna desiderava maggiore intimità. Lila, invece, ha raccontato ai suoi genitori di avere una relazione con Emre, ma la loro reazione è stata negativa. Gulden, insieme a una complice, ha nascosto del denaro nella giacca di Emir.

La donna l'ha accusato di averle rubato dei soldi e Alihan ha trovato il denaro nella giacca dell’amico e fraintendendo la situazione ha deciso di licenziarlo dalla sua azienda.

Zehra è andata a prendere un caffè con Ender, ma Kemal le ha proibito di parlare del loro matrimonio, temendo che la notizia potesse diffondersi.