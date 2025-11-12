Non sembra esserci pace per Alihan Tasdemir, il quale non riuscirà a ottenere il divorzio da Ender visto che lei si opporrà fermamente e vorrà continuare a restare sposata con lui. Le anticipazioni della soap Tv Forbidden Fruit relative alle puntate in onda dal 17 al 21 novembre su Canale 5 rivelano inoltre che Alihan sfogherà la sua frustrazione nell'alcol arrivando a ubriacarsi sino a perdere i sensi.

Ender gela Alihan: 'Non ti concederò il divorzio'

Dopo aver fatto pace con Halit ed essersi scusato con lui per aver creduto che fosse stato l'amante di sua madre, Alihan voleva chiudere al più presto il matrimonio con Ender .

L'uomo non vedrà l'ora di riprendere la relazione con Zeynep ma i suoi piani verranno stravolti ancora una volta da Ender, la quale non manterrà fede al patto stipulato a suo tempo con Tasdemir e si rifiuterà di concedergli il divorzio . La sorella di Caner continuerà a rimanere sposata con Alihan sfruttando tutti i vantaggi che questo matrimonio le garantisce.

Ender, inoltre, penserà a un modo per liberarsi di Zeynep mentre Alihan sarà distrutto visto che, solo qualche ora prima, aveva promesso a Zeynep che avrebbe divorziato da Ender nel giro di pochi giorni.

Alihan finisce per ubriacarsi

Tasdemir cercherà conforto nell'amico Hakan, Il quale non riuscirà a tirarlo fuori dallo stato depressivo in cui sarà caduto.

Alihan, per cercare di dimenticare quanto accaduto, si rifugierà nell'alcol e berrà talmente tanto da perdere i sensi. Sarà Hakan a riaccompagnarlo a casa dove ad attenderli ci sarà Ender. Quest'ultima approfitterà dello stato di ubriachezza del marito per elaborare un nuovo piano e scatterà una foto in cui lei e Alihan sono a letto insieme. Il mattino seguente, Alihan si risveglierà disorientato senza ricordare nulla e la moglie gli farà credere che tra loro è accaduto qualcosa durante la notte. I due avranno una accesa discussione, al termine della quale, Alihan se andrà da casa. Ender farà intender anche a Yildiz che il matrimonio tra lei e Alihan è stato consumato e lo farà nella speranza che la rivale lo vada a raccontare subito a Zeynep.

Poco dopo, a seguito di un furto, il cellulare di Ender finirà nelle mani di Dundar, il quale lo consegnerà poi a Yildiz. Erim invece, si metterà nei guai a causa di Ilayda e quando Halit verrà a saperlo, andrà su tutte le furie.

Come si è arrivati ​​alle nozze tra Alihan e Ender

Il matrimonio tra Alihan Tasdemir e Ender ha lasciato tutti a bocca aperta visto che è giunto come un fulmine a ciel sereno. Nessuno sa che il matrimonio è frutto di un accordo segreto tra Alihan e Ender, che hanno unito le forze per fare la guerra a Halit ed entrare in possesso della maggioranza delle quote della holding Argun. Il piano non è andato a buon fine, visto che Halit continua a essere il maggior azionista.