Nelle prime puntate della terza stagione della soap turca Forbidden Fruit, proprio mentre sua moglie Yildiz sarà giunta all’ultimo mese di gravidanza a sua insaputa, Halit Argun chiederà alla nuova fidanzata Sahika di sposarlo.

Yigit si vuole vendicare della madre, Halit crede che Ender sia deceduta e si fidanza con Sahika

Ben presto, i telespettatori conosceranno Yigit, il figlio segreto che Ender ha avuto dall’ex amante Kaya e che aveva abbandonato alla nascita. Sahika riuscirà a conquistarsi la fiducia di Yigit, non appena scoprirà che vuole vendicarsi della madre Ender per averlo dato in adozione.

Dopo aver conosciuto Yigit, Ender rischierà di morire annegata: infatti, una persona incappucciata la farà cadere nelle acque del Bosforo, dopo averla colpita in pieno volto.

A quel punto, si assisterà a un salto temporale di otto mesi: Halit crederà che la sua ex moglie Ender sia morta, non avendo alcuna traccia di lei. Successivamente, approfittando anche della sparizione della moglie Yildiz, l’uomo d’affari si fidanzerà con Sahika, la sorella di Kaya.

Yildiz fugge, Yigit sempre più vicino al fratellastro Erim

Yildiz in realtà si darà alla fuga per nascondere di aspettare un bambino da Halit: l’unica a conoscenza del suo stato interessante, sarà sua madre Asuman. Non sapendo che diventerà di nuovo padre a breve, Halit sorprenderà Sahika facendole una proposta di matrimonio e penserà di chiedere il certificato della presunta morte di Yildiz.

Nel frattempo, Yigit si avvicinerà sempre di più al fratellastro Erim (İlber Uygar Kaboğlu) senza rivelargli la sua vera identità, il quale sarà abbastanza sconvolto per la scomparsa della madre Ender.

Infine Sahika sospetterà che Ender sia deceduta per mano di Yildiz e si sbaglierà di grosso, visto che la sua rivale sarà viva.

Un riepilogo sull’arrivo di Sahika a Istanbul

Nel finale della seconda stagione, a Istanbul è arrivata Sahika per far visita al fratello Kaya. La donna, vedova da un anno e mezzo, non l’ha presa bene, quando è venuta a conoscenza della riconciliazione tra il fratello Kaya e Ender. Sahika ha continuato a odiare l'ex cognata per aver fatto soffrire il fratello in passato.

Successivamente, Sahika si è presentata tutti i giorni alla Holding Argun con delle scuse, con l’obiettivo principale di riuscire a fare colpo su Halit. Quest'ultimo non è rimasto indifferente al fascino della sua nuova spasimante, dopo essere entrato ancora una volta in crisi con la moglie Yildiz.